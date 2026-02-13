Furkan Apartmanı Davasında İkinci Duruşma - Son Dakika
Furkan Apartmanı Davasında İkinci Duruşma

13.02.2026 12:59
Gaziantep'te 51 kayıpla sonuçlanan Furkan Apartmanı davasında aileler adalet talep ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında ikinci karar duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, "Bugün vereceğiniz karar ya sorumluluğu olanların gerçekten hesap verdiğini gösterecek ya da bundan sonraki ihmallere ve sorumsuzluklara cesaret verecek. Biz intikam istemiyoruz. Biz, sorumluluğu olanların hesap vermesini istiyoruz. Çünkü cezasızlık yeni ihmalleri doğurur. Adalet ise hayat kurtarır. Tek beklentimiz, hukuka, vicdana ve kamu yararına uygun bir karar verilmesidir. Biz merhamet değil, adalet istiyoruz" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin davada, 12 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugün yapılacak ikinci karar duruşması öncesinde aileler, Nizip Adliyesi önünde açıklama yaptı. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece bir dava için değil, yarım kalmış hayatlar için bulunuyoruz. Sevdiklerimizi bir doğal afetin sonucu olarak değil; ihmallerin, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun sonucu olarak kaybettik. Depremde binanın yıkılması kader değildir. Evet, deprem bir doğa olayıdır. Evet, depremi durduramazsınız. Ama binaları denetleyebilirdiniz. Kuralları uygulayabilirdiniz. Uyarıları ciddiye alabilirdiniz. Yapılması gerekenleri yapmış olsaydınız, biz bugün burada olmayacaktık."

Bizler; evlatlarını, eşlerini, anne babalarını, kardeşlerini toprağa vermiş aileleriz. Her birimizin hayatı 6 Şubat'ta ikiye bölündü. 6 Şubat öncesi ve sonrası… Artık bizim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizi bu acıyla yaşamaya mahküm edenler özgürce yaşamaya devam etti. Bizler, en güvende olmamız gereken yerde, evimizde öldürüldük. Ancak adaletin yerini bulması, en azından başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için bir umut olabilir.

Bugün vereceğiniz karar ya sorumluluğu olanların gerçekten hesap verdiğini gösterecek ya da bundan sonraki ihmallere ve sorumsuzluklara cesaret verecek. Biz intikam istemiyoruz. Biz, sorumluluğu olanların hesap vermesini istiyoruz. Çünkü cezasızlık yeni ihmalleri doğurur. Adalet ise hayat kurtarır. Tek beklentimiz, hukuka, vicdana ve kamu yararına uygun bir karar verilmesidir. Biz merhamet değil, adalet istiyoruz."

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da ailelere destek verdi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.