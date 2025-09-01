Futbol Antrenörü Alperen Coşar Bahçesinde Ölü Bulundu

Antalya'da Beşiktaş Kulübü'nü derinden yaralayan bir olay meydana geldi.
Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, sabah saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde bulundu.
Coşar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen 43 yaşındaki Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.
