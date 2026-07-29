Futbol Güvenliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbol Güvenliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı, 2026-2027 sezonu öncesi güvenlik tedbirlerini değerlendirmek için toplandı.

Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıya bakanlık bürokratlarının yanı sıra video konferans yöntemiyle 81 ilin valileri, cumhuriyet başsavcıları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile gençlik ve spor il müdürleri katıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni sezonun kritik bir dönemde başlayacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bazı düzenlemeler olacak. Eğer biz bu süreci iyi yönetebilir, maçları da iyi yönetebilirsek bunun Terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Onun için bugün bu konuyu etraflıca ele alalım ve önümüzdeki günlerde yapılması gereken hususlarla ilgili planlamalarımızı şimdiden gerçekleştirelim." ifadelerini kullandı.

"Ligler başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık verelim"

Çiftçi, alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin şunları söyledi:

"Ligler başlamadan önce sanal devriyelerimize ağırlık verelim. Sportif faaliyetlerde provokasyon yapmak isteyen, sabotaj girişimlerinde bulunmak isteyen kişiler olabiliyor. Bunların önceden tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması maçların huzur içerisinde oynanmasına katkı sağlayacaktır. Jandarma teşkilatımıza da önemli görevler düşüyor. Taraftar grupları stadyuma ulaşıncaya kadar ve maç bittikten sonra illerine dönünceye kadar jandarma sorumluluk bölgesinden geçiyor. Bu süreçte alınacak tedbirlerin jandarma teşkilatımız tarafından polis teşkilatımızla koordinasyon içerisinde planlanmasında fayda görüyoruz."

"Passolig uygulaması protokol tribünlerinde de geçerli olacak"

Süper Lig müsabakalarında güvenlik tedbirlerinin artırılacağını belirten Çiftçi, "Süper Lig maçları için spor güvenlik kurullarının mutlaka valilerimizin başkanlığında toplanmasını istiyoruz. Yine önemli hususlardan bir tanesi de stadyuma girişlerin mutlak suretle Passolig sistemi üzerinden yapılmasıdır. Protokol tribünlerinde de aynı uygulama geçerli olmalıdır. Polisimiz yaka kameralarından mutlaka faydalanmalıdır. Bu hususlara dikkat edersek inşallah daha huzurlu, daha güvenli bir 2026-2027 futbol sezonu geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Futbol, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol Güvenliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:08:04. #7.13#
SON DAKİKA: Futbol Güvenliği Toplantısı Ankara'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.