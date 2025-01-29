Futbol Tutkusu Evlerin Renklerine Yansıyor - Son Dakika
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Futbol Tutkusu Evlerin Renklerine Yansıyor

Futbol Tutkusu Evlerin Renklerine Yansıyor

Diyarbakır'ın Leblebitaş Mahallesi'nde sakinler, destekledikleri futbol takımlarının renkleriyle evlerini boyuyor.

29.01.2025 11:49
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kırsal Leblebitaş Mahallesi'ndeki futbol tutkusu, evlerin duvarlarına yansıdı.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Leblebitaş Mahallesi'nde çoğu akraba yaklaşık 200 hane yaşıyor.

Yörede futbola olan tutkularıyla bilinen mahalle sakinleri, yıllar önce başladıkları gelenekle evlerinin boyası için taraftarı oldukları takımların renklerini ve amblemlerini kullanıyor.

Mahallede yaşayan ve tutkuyla bağlı oldukları takımları destekleyen fanatik taraftarlar, yeşil sahalarda yaşanan rekabetin güzel bir örneğini sergiliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere farklı takımları destekleyen mahalle sakinleri, takımlarına olan sevgilerini evlerinin dışını ve içini tuttukları takımların renklerine boyayarak gösteriyor.

Kahvehanenin olmadığı mahallede vatandaşlar, her hafta bir evde toplanıp maç izliyor.

"Evimi sarı kırmızı renklere boyadım"

Mahalle muhtarı Mehmet Salih Akbaş, AA muhabirine, mahallede 7'den 70'e her yaştan futbol takımını destekleyen taraftar olduğunu söyledi.

Mahallede futbol takımına gönül verenlerin, evlerini tuttukları takımın renklerine boyadığını anlatan Akbaş, maç saatinde her hafta bir kişinin evinde toplandıklarını, kavga ve gürültü olmadan maçları izlediklerini belirtti.

Akbaş, şöyle konuştu:

"Yıllardır kim ev yapıyorsa evini destekledikleri takımların renklerine boyuyor. Bu köyde Galatasaray daha güçlü, taraftarı daha fazla. Maça göre kendi aralarında tartışmalar yapıyorlar, herkes tuttuğu takımı savunuyor, onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok. Maçları şifresiz izlemek için cihaz aldık ve bir evde toplanıp maçları izliyoruz. Mahallemiz kırsal bölgede olduğu için elektrik kesintileri yaşanıyor. Biz de maçları kesintisiz izlemek için jeneratör aldık. Gündüz kendi aramızda maçlardan dolayı tartışıyoruz, akşam da bir evde toplanıp hep birlikte maç izliyoruz. Ben de Galatasaray taraftarıyım, takımımı çok seviyorum ve kendi evimi de sarı kırmızı renklere boyadım."

"İsteyen istediği takımı destekliyor, küskünlük olmuyor"

Mahallede oturan Mehmet Can Gazal (46) da futbol konusunda mahallerinde her zaman tatlı rekabet olduğunu, kavga yaşanmadan takımlarına destek verdiklerini söyledi.

"İsteyen istediği takımı destekliyor, küskünlük olmuyor." diyen Gazal, Fenerbahçe taraftarı olduğunu, takımının bu yıl şampiyon olmasını istediğini belirtti.

Evini Fenerbahçe'nin renkleri olan sarı laciverte boyadığını ifade eden Gazal, şunları kaydetti:

"Mahallemizde ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe renkleri hakim. Köyde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı var. Akşam bir evde toplanıp maç izliyoruz. Maç esnasında bağırıp çağırıyoruz, maç bittikten sonra küskünlük olmadan evlerimize dönüyoruz."

Şahin Akbaş ise mahallede kahvehane bulunmadığı için maç izlemek için evlerde toplandıklarını dile getirerek, çoğu akraba olan mahallede oturanlar arasında takım konusunda tatlı rekabet olduğunu anlattı.

Yoldan geçenlerin mahallede durup takımların renklerine boyadıkları evlerin önünde fotoğraf çektirdiğini belirten Neşet Akbaş da köyde her takımı destekleyen taraftarın bulunduğunu kaydetti.

Mahallelerinin futbola olan tutkularıyla tanınmasından mutlu olduklarını dile getiren Akbaş, "Bu köyde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarları arasında tatlı rekabet var. Herkes tuttuğu takımın renkleriyle evlerini boyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

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