Futbolcu Yamal'ın Portresi Gazze'de
Futbolcu Yamal'ın Portresi Gazze'de

13.05.2026 21:39
Filistinli sanatçılar, Lamine Yamal'ın bayrak kaldırma eylemini kutlamak için Gazze'de portre yaptı.

Gazze'de Filistinli sanatçılar Ahmed el-Halebi ve Ubeyd el-Kırşelli, İspanya'da lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağını kaldırarak Gazze ile dayanışma mesajı veren Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'ın portresini, yıkılmış bir evin duvarına çizdi.

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, abluka ve saldırıların dünya gündeminde etkisinin artmasına neden olan futbolcu Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması, Gazze halkı tarafından minnetle karşılandı.

Resmi yapan sanatçılardan Ahmed el-Halebi, Lamine Yamal'ın Filistin bayrağını kaldırmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Dünya çapında tanınan, milyonlarca takipçisi olan bir kişinin Filistin bayrağını kaldırması, Filistin davasının hala yaşadığını ve dünyada hala bu davaya bakan, onu gören insanların olduğunu gösteriyor." dedi.

Bu dayanışmanın dünya kamuoyunda Filistin'e yönelik farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Halebi, söz konusu eylemden sonra birçok ülkede insanların "Filistin nedir, neden Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı?" sorularını sormaya başladığını dile getirdi.

Kendilerinin de bu futbolcunun resmini Şati Mülteci Kampı'nda bir duvara çizdiklerini aktaran Filistinli sanatçı, "Gazze bugün tamamen enkaza dönüşmüş durumda. Her yerde yıkılmış binalar ve moloz yığınları var. Bu yüzden resmi yapmak için Şati Kampı'ndan daha uygun bir yer olmadığını düşündük." diye konuştu.

Lamine Yamal'a teşekkür mesajı göndermek istediklerini belirten Halebi, "Bu, hakikatin, insanlığın ve Filistin davasının yanında durmaktır. Toprakları gasbedilen, hakları ellerinden alınan, çocukları öldürülen insanların yanında durmaktır." ifadelerini kullandı.

Filistinli sanatçı Halebi ayrıca dünyadaki futbolculara ve ünlülere de çağrıda bulunarak, "Filistin'in yanında durun. Filistin sizin sesinize ve somut tavırlarınıza ihtiyaç duyuyor." dedi.

Tüm tehlikelere rağmen enkazın üzerinde, basit imkanlarla resim yapmaya devam ettiklerini belirten Halebi, amaçlarının Gazze'den yükselen teşekkürü dünyaya ulaştırmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

