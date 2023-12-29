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Futbolseverler stadı terk etmeye başladı - Son Dakika
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Futbolseverler stadı terk etmeye başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda düzenlenen Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yaşanan pankart ve ısınma tişörtü tercihleri nedeniyle maç başlamadı. Bu durum üzerine bazı taraftarlar stadı terk ederken, diğerleri ise maçın iptaline ilişkin anonsu bekliyor.

29.12.2023 - 21:12,
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Futbolseverler stadı terk etmeye başladı

Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) (DHA) -

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yer alan taraftarlar stadı terk etmeye başlarken, bazı taraftarlar bekleyişini sürdürüyor.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

Bu gelişmelerin ardından karşılaşmayı tribünden takip edecek olan taraftarların bir kısmı da stadı terk etmeye başlarken, bir kısmı da halen statta maçın iptaline ilişkin anonsu bekliyor.

Futbolseverler stadı terk etmeye başladı
Kaynak: DHA
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