Futbolun Barışa Katkısı Vurgulandı

20.05.2026 01:31
BM'de Dünya Futbol Günü etkinliğinde futbolun birleştirici rolü ve barışa katkısı anlatıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'de (BM), Dünya Futbol Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikle, futbolun dünya barışına ve insanların mutluluğuna katkısı vurgulandı.

New York'taki BM Genel Merkezi Genel Kurul Salonu'nda, Bahreyn, Libya ve Tacikistan'ın teklifiyle düzenlenen üst düzey etkinlikte, futbolun birleştiriciliği ve küresel dayanışmadaki rolüne atıfta bulunuldu.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na 3 hafta kala düzenlenen programda, FIFA Başkanı Gianni Infantino dahil, üst düzey BM yetkilileri ve daimi temsilcileri ile bazı futbolcular konuşma yaparken Dünya Kupası'yla ilgili bir video gösterimine yer verildi.

"Futbol, mutluluk, umut ve birlik demektir"

Dünya Futbol Günü etkinliğinde onur konuğu olarak yer alan FIFA Başkanı Gianni Infantino, salondaki misafirlere yaptığı konuşmada, "Bugün sizlere iletmek istediğim mesaj aslında son derece basit: Futbol, mutluluk, umut ve birlik demektir." ifadelerini kullandı.

"Mutlu olmayı, umut aşılamayı ve dünyayı birleştirmemiz gerektiğini hatırlayalım." diyen Infantino, 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nın "tam olarak bu amaca hizmet edeceğini" söyledi.

Infantino, FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonlarından elde ettiği gelirlerin tamamını, yine futbolun gelişimi adına yeniden yatırıma dönüştürdüğünü belirttiği konuşmasında bu yatırımların, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya'nın dört bir yanındaki çocukların futbol oynamasına, "geleceğe dair umut ve fırsatlar yakalamasına olanak tanıyan" çeşitli projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını vurguladı.

FIFA Başkanı şunları söyledi:

"Dünya Kupası'nın amacı, elbette, dünyayı birleştirmektir. Buna ihtiyacımız var, bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. BM çatısı altındaki sizlerin de desteğiyle, bu Dünya Kupası'nı dünyayı birleştirmek adına bir vesile olarak kullanabiliriz. FIFA olarak sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi, futbol dünyayı birleştirir."

BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, futbola yatırımın artırılmasının önemine değindi

BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock, futbola yapılan yatırımların artırılarak bu spora yetenekli tüm gençlere aynı şansın tanınması gerektiğini söyledi.

Baerbock, "Dünya nüfusunun yarısı, sahadaki yerini alabilmek için hala çok daha çetin bir mücadele vermek zorundayken, futbolu dünyanın oyunu olarak nitelendirmek pek de doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle, "Scoring for the Goals" (Hedefler İçin Gol Atmak) gibi girişimler veya her yeteneğe bir şans tanıyan benzeri inisiyatiflerin büyük önem taşıdığını belirten Baerbock, "Futbol dünyasının içinde yer alan herkesi, bu tür girişimlere yaptıkları yatırımları artırmaya yürekten teşvik ediyorum." dedi.

FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topunun Genel Kurul salonundaki katılımcılar tarafından elden ele dolaştırıldığı etkinlikte ayrıca eski Alman futbolcular Gerald Asamoah ve Steffi Jones ile Portekizli futbolcu Nuno Gomes de konuşma yapanlar arasında yer aldı.

Genel Kurul Salonu'ndaki resmi bölümün ardından Kuzey Çim alanında, BM daimi temsilcileri ve temsilci yardımcılarından oluşan futbol takımları arasında mini bir futbol turnuvası düzenlendi.

Kaynak: AA

