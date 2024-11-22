G7, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrini Görüşecek

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini, 25 Kasım'da başlayacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini bildirdi.

Tajani, Torino kentinde katıldığı bir etkinlikte gazetecilere UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri ve gelecek hafta italyanın ev sahipliğinde yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları olarak 25-26 Kasım'da Anagni ve Fiuggi kasabalarında bir araya geleceklerini hatırlatan Tajani, şunları söyledi:

"UCM'ye saygı duyuyoruz ve destekliyoruz, ancak yerine getirmesi gereken rolün siyasi değil, hukuki olduğuna inanıyoruz. Mahkemenin bu seçimi yapmasına yol açan nedenleri anlamak için belgeleri inceleyeceğiz. G7 Dışişleri Bakanları Pazartesi günü Fiuggi'de başlayacak ve müttefiklerimizle birlikte kararlar alacağız. Bu, Başbakanımız (Giorgia Meloni) tarafından seçilen ve benim uygulamam gereken çizgidir."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.