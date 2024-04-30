G7 Ülkeleri, 2035'e Kadar Kömürden Üretilen Enerjiyi Kaldırmayı Taahhüt Etti - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, 2035'e Kadar Kömürden Üretilen Enerjiyi Kaldırmayı Taahhüt Etti

G7 Ülkeleri, 2035\'e Kadar Kömürden Üretilen Enerjiyi Kaldırmayı Taahhüt Etti

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanları, kömürden üretilen enerjiyi 2035'e kadar kademeli olarak kaldırma taahhüdünde bulundu. G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Torino kentinde ev sahipliği yaptığı toplantıda, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve çevre konuları ele alındı. Bildiride, küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması, fosil yakıtlardan uzaklaşılması ve sürdürülebilir kalkınma için somut eylemler gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna'ya destek ve Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi çağrısı da yapıldı.

30.04.2024 15:42
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ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin iklim, enerji ve çevre bakanları, kömürden üretilen enerjiyi 2035'e kadar kademeli olarak kaldırma taahhüdünde bulundu.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Torino kentinde ev sahipliği yaptığı ve iklim, çevre, enerji ve enerji güvenliği gibi konuların ele alındığı G7 ülkelerinin bakanlarının toplantısının son gününde sonuç bildirisi kabul edildi.

Bildiride, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirliliğe ilişkin endişeler dile getirilerek, bunlara ek olarak ekonomik ve sosyal aksaklıklar, sağlık tehditleri, enerjiye erişim ve güvenlik zorlukları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının genel durumu daha kötüleştirdiği, bu sınamaların üstesinden gelmek için G7 ülkelerinin, bu kritik on yılda acil, kısa-orta vadeli somut eylemler uygulama taahhütlerini yinelediği aktarıldı.

Bildiride, mevcut emisyon gidişatına göre 1,5 derecelik küresel ortalama sıcaklık artışı sınırı hedefine ulaşmada mesafe olduğunun altı çizilerek, gelecek on yılda küresel sera gazı emisyonlarının hızlı ve sürekli biçimde azaltılmasına yönelik ihtiyacın farkında olunduğu kaydedildi.

İklim değişikliğiyle mücadelede enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil ve düzenli şekilde uzaklaşılması ihtiyacına vurgu yapılan bildiride, net sıfıra ulaşmak için bu on yıllık sürede atılacak adımların hızlandırılması gerektiği ve tüm ülkelerin 2050 yılına kadar hızla harekete geçmeye çağrıldığı belirtildi.

Bildiride, "2035 yılına kadar tamamen veya büyük ölçüde kömürden arınmış bir enerji sektörüne ulaşma taahhüdümüzü teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

G7 ülkelerinin ayrıca 2030 yılına kadar küresel metan emisyonlarının yüzde 75 azaltılması konusunda çaba gösterilmesine dair uzlaştığı kaydedilen bildiride, G7 bakanları tarafından sürdürülebilir kalkınma, refah ve barış için suyun öneminin ve somut eylem ihtiyacının bilincinde olarak küresel su kriziyle mücadele ve buna yönelik ortak hedefleri belirlemeye yönelik bir su koalisyonu kurulması kararı da alındığına işaret edildi.

Bildiride, yeni nesil nükleer enerjinin hayata geçirilmesinin ve nükleer enerji kullanmayı seçen ülkelerin destekleneceği taahhüdüne de yer verildi.

Ukrayna ve Gazze

Bildiride ayrıca, Ukrayna'ya özellikle de enerji üretimine ve elektrik şebekelerine yönelik saldırılar kınanarak, "Ukrayna'nın, Rusya tarafından kasıtlı biçimde tahrip edilen kritik enerji ve çevre altyapısını onarmasına ve eski haline getirilmesine yardım etmeye devam edeceğiz." denildi.

Gazze'deki "yıkıcı ve büyüyen insani krizden" duyulan endişenin de ifade edildiği bildiride, hemen ateşkesin sağlanması ve rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2728 sayılı 25 Mart 2024 tarihli kararına uyulması çağrısı da yapıldı.

Kaynak: AA

Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, Kanada, Politika, Güncel, Son Dakika

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