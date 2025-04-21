Gabar Petrolü Öğrencilerin Meslek Seçimlerini Değiştiriyor

Gabar petrolü Şırnaklı öğrencilerin meslek tercihlerini değiştirdi

Gabar petrolü öğrencilerin eğitimine yön vermeye başladı

ŞIRNAK - Gabar Dağı'nda 97 kuyuda günlük 80 bin varil petrol üretimi ile ülke ekonomisine 2 milyar TL katkı sağlamaya devam ederken, Şırnaklı öğrencilerinde eğitimine yön vermeye başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ile birlikte Gabar'da yaşanan dönüşüm dikkat çekiyor. Gabar Dağı'nın yamaçlarında yer alan Akçay'da bulunan General Selahattin Uğurlu İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin proje ödevlerinde petrol üretimiyle ilgili konular işleniyor. Yabancı dil derslerinde Gabar ile ilgili sunumlar yapılıyor. Daha önce meslek tercihleri arasında, Doktor, Öğretmen, İnşaat Mühendisliği gibi meslekler bulunurken, keşfi yapılan petrol ile öğrencilerin meslek tercihlerini tamamen değiştirmiş durumda.

Gabar Dağı'nda petrol bulunması ve çıkarılması bizim için bir mucizeydi ifadelerini kullanan Sınıf Öğretmeni Hatice Altın, "Özellikle Gabar'da petrol çıktıktan sonra çocuklarda müthiş bir farkındalık başladı. Gabar'da petrol çıkması bizim için bir mucizeydi ve gerçekleşti" dedi.

Çocuklara, meslek tercihleri arasında mühendisliğin olmadığını söyleyen Okul Müdürü Rıdvan Acer, "İki yılı önce sorduğumuz soruda çocuklara siz ne olacaksınız yada öğretmenlerimiz sorduklarında ne olacaksınız diye aldığımız cevaplarda, kimya mühendisi, petrol mühendisi, saha mühendisi gibi cevaplar yoktu. Petrolün bulunmasından sonra aslında kariyerlerinin de şekillendirmeye başladılar. Hayallerinde bu bölgede, bu bölgenin topraklarında bir mühendis olarak çalışmak var. Gayet huzurlu, kardeşliğin, barışın olduğu bir ortam içerisinde çocuklar yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar "ilk enerji dersini Gabar'da uygulamalı yapalım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, General Selahattin Uğurlu İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı proje ödevlerinin sunumları yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Bayraktar, "Gabar, şimdi çocukların yüzündeki gülümseme, umut dolu gözlerinde parlayan bir dağ. Gabar'da filizlenen barış, huzur, kardeşlik iklimi, bolluk ve bereket tüm bölgeyi sarıyor. Sevgili çocuklar, ilk enerji dersini Gabar'da uygulamalı yapalım. Sizleri çok seviyorum" notu ile paylaştı.