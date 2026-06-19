Gabbard'dan Fauci'ye Eleştiriler - Son Dakika
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Gabbard'dan Fauci'ye Eleştiriler

19.06.2026 12:16
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Tulsi Gabbard, Fauci'nin virüsün kökenini gizlemek için istihbaratla işbirliği yaptığını iddia etti.

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (ODNI) istifasını duyuran Tulsi Gabbard, eski Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin, salgın öncesinde Çin'in Vuhan kentindeki koronavirüs araştırmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını söyledi.

Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevdeki son günümde, Fauci'nin virüsün kökenine ve tehlikeli araştırmaların yürütülmesindeki rolüne ilişkin gerçekleri gizlemek amacıyla istihbarat topluluğundaki siyasallaşmış yetkililerle nasıl işbirliği yaptığını ortaya koyan, daha önce görülmemiş yazışma ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıyorum." dedi.

Belgeler doğrultusunda, Fauci'nin virüsün kökenine ilişkin gerçekleri gizlemeye çalıştığını savunan Gabbard, salgın öncesinde Fauci'nin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsünde yarasalardaki koronavirüs üzerinde yürütülen ve "fonksiyon kazanımı" olarak da bilinen araştırmalara milyonlarca dolarlık finansman aktardığını belirtti.

Gabbard, "Fauci, büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı ve değeri trilyonlarca doları bulan küresel aşı çalışmalarına hizmet eden koronavirüs araştırmalarını finanse etti." dedi.

Fauci'nin Kovid-19'a ilişkin istihbarat değerlendirmelerini etkilediğini savunan Gabbard, 2024'te ABD Kongresindeki ifadesinde Fauci'nin, istihbarat yetkilileriyle konuya ilişkin temaslarını gizlediğini söyledi.

Gabbard, virüsün kökenine ilişkin Fauci'nin değerlendirmelerine itiraz eden istihbarat analistlerinin, tehditlerle karşı karşıya kaldığını savundu.

Fauci'nin salgın dönemindeki rolü, ABD'de tartışma konusu

Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi eleştirilerine maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.

Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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