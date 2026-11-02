Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping\'in davetiyle Çin\'e devlet ziyareti yapacak

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping'in davetiyle Çin'e devlet ziyareti yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyareti gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine yapılacağını açıkladı.
BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua
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