Gabon'da Referandum Başladı - Son Dakika
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Gabon'da Referandum Başladı

Gabon'da anayasa değişikliği için referandumda oy verme işlemi başladı. Muhalefet karşı çıkıyor.

16.11.2024 12:46
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Gabon'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığınca kurulan seçim komisyonlarının gözetiminde 2 bin 835 sandıkta oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

Referandumda, 860 bin Gabonlu seçmen, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçiş, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılması ve art arda en fazla iki defa aday olabilmesi gibi maddelere evet veya hayır diyecek.

Diğer taraftan ülkedeki muhalefet, yeni anayasa ile güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağı ve cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı gerekçesiyle anayasa değişikliğine karşı çıkıyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği belirtilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Gabon, Son Dakika

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