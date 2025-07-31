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Gabon ve Türkiye İşbirliğini Genişletiyor

Gabon ve Türkiye İşbirliğini Genişletiyor
31.07.2025 20:01
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Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, ülkesinin Türkiye ile işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hemfikir olduklarını belirterek, "Librevil ve Ankara eksenini bir dinamik ortaklık modeli haline getirmemiz gerektiğine ve hem Türk hem...

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, ülkesinin Türkiye ile işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hemfikir olduklarını belirterek, "Librevil ve Ankara eksenini bir dinamik ortaklık modeli haline getirmemiz gerektiğine ve hem Türk hem de Gabon halkının menfaatleri çerçevesinde kullanıma sunmaya karar verdik." dedi.

Oligui Nguema, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, göstermiş oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Oligui Nguema, Ankara'ya ilk gelişlerinden itibaren bu şehrin nasıl tarihle dolu olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini söyledi.

Oligui Nguema, "Bu ikili görüşme sayesinde bir kez daha ikili ilişkilerimizin ne kadar mükemmel düzeyde olduğunu tespit ettik ve her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduk." ifadesini kullandı.

30 Ağustos 2023 itibarıyla Gabon tarihinde yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Oligui Nguema, ülkesinde 18 aylık örnek geçiş döneminden sonra özgür ve şeffaf biçimde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığını, bunun uluslararası bağlamda bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Oligui Nguema, Gabon'un bu anlamda kendi hukuki çerçevesini daha güçlü hale getirdiğini, yatırım çekilmesi açısından hukuki çerçevesini yenilediğini ve kamu maliyesinin ıslahı konusunda gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Gabon Cumhurbaşkanı, buradaki amaçlarının ülkesinin "kalkınma düzeyini artırabilmek ve ülkeyi gelişmişlik seviyesine getirebilmek" olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirten Oligui Nguema, bu bağlamda bir hukuki çerçevenin gerekliliği konusunu vurguladıklarını aktardı.

Oligui Nguema, bunu da mevcut anlaşmalar çerçevesinde yapabileceklerini dile getirdiklerini ifade ederek, "Hem taslak anlaşmalar hem de yeni anlaşmaların imzalanması konusunda, özellikle de savunma ve diplomasi alanında hemfikir olduk. Bu çerçevede bir kez daha şunu dile getirdik ki iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini mevcut diplomatik ve siyasi işbirliği düzeyine çıkartmamız gerekmekte ve Librevil ve Ankara eksenini bir dinamik ortaklık modeli haline getirmemiz gerektiğine ve hem Türk hem de Gabon halkının menfaatleri çerçevesinde kullanıma sunmaya karar verdik." diye konuştu.

"Türk uzmanlığı ve deneyimi bize son derece yardımcı oldu"

Türk şirketlerinin Gabon'da farklı alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Oligui Nguema, bundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Oligui Nguema, Türkiye ve Gabon arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Türk uzmanlığı ve deneyimi özellikle iş alanında bizlere son derece yardımcı oldu." dedi.

Özellikle sahadaki bazı önemli Türk şirketlerinin ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Oligui Nguema, bugün burada imzaladıkları yeni anlaşmalarla birlikte Gabon'da daha da fazla Türk şirketinin faaliyete geçeceğine dair inançlarının tam olduğunu söyledi.

"İşbirliğinin genişletilmesi konusunda hemfikir olduk"

Oligui Nguema, "İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduk. Bu alanlar madencilik, sanayi, balıkçılık gibi farklı alanlardır." dedi.

Türkiye ve Gabon'un uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde de aynı fikirleri paylaştığı konusunda hemfikir olduklarını belirten Gabon Cumhurbaşkanı, özellikle "barış ve güvenlik, çatışmaların barışçıl çözümü, iklim değişikliğiyle mücadele" gibi hususlarda aynı görüşleri paylaştıklarını dile getirdi.

Oligui Nguema, "Bir kez daha Sayın mevkidaşımı (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye'nin Afrika açılımı politikası çerçevesinde kutlamak isterim. Türkiye ve Afrika arasında farklı zirveler düzenlenmiştir. Bunlar ikili ilişkilere çok önemli katkılarda bulunmuştur ve tabii ki kıta üzerindeki çatışmaların barışçıl çözümü hususunda da önemli katkıları olmuştur. Umarız aynı şekilde barış Gazze'ye de bir an önce ulaşır." ifadesini kullandı.

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa sürede Librevil'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, Gabon, Son Dakika

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