'Gadir Hum Bayramı' Mersin'de Kutlandı

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(MERSİN)- 'Gadir Hum Bayramı' kutlamasına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "2019'dan sonra herkesi seven, herkesi kendisi gibi gören bir belediye başkanınız var. Bu anlayışımızı da devam ettireceğiz. Çünkü doğru yoldayız. Doğru yolda olduğumuzu da 31 Mart'ta gördük" diye konuştu.

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği ev sahipliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Cumhuriyet Mahallesi Kilikya Kültür Merkezi'nde 'Gadir Hum Bayramı' kutlaması düzenlendi.

Kutlama programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, DEM Parti Mersin İl Eş Başkanları Reşat Aşan ve Bedriye Kuş, TİP Mersin İl Başkanı Ahmet Paket, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özgenç, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Muhsin Uğurel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlgar Baharlu, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Ahmet (Verde) Özuğurlu, Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli, Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Roshan Cordeiro, Meclis üyeleri, dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Herkesi kendi gibi gören bir belediye başkanınız var"

Bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Seçer, "Mersin'de yaşamaktan mutluyuz. 2019'dan sonra herkesi seven; dini, mezhebi, meşrebi, yaşam biçimi, zenginliği, fakirliği, bölgesi, mahallesi ne olursa olsun herkesi kendisi gibi gören bir belediye başkanınız var. Bu anlayışımızdan dolayı kendimizle ne kadar gurur duysak azdır. İncindik incitmedik; üzüldük, üzmedik; ötelendik, darbe yedik, ne öteledik, ne de darbe vurduk. Dimdik ayakta durduk" diye konuştu.

"Doğru yolda olduğumuzu 31 Mart'ta gördük"

Başkan Seçer, "'İnsanların mutluluğu, insanların huzuru, insanların kendisini iyi hissetmesi bizim için en önemli kazanım', 'En büyük projemiz, insanların huzurunu yerine getirmek', 'Herkesin kimliği, herkesin mezhebi, meşrebi, dili, inancı, onun onurudur, şerefidir' dedik. Bu anlayışımızı da devam ettireceğiz. Çünkü doğru yoldayız. Doğru yolda olduğumuzu da 31 Mart'ta gördük. En Batı uçtan en Doğu uca kadar 'Bu başkanın mezhebi bu, meşrebi bu' demedi. Mersinli, 'Ben mutluyum' dedi ve sahiplendi. Bu bir siyasi konuşma değildir, bu Mersin'in sosyolojik tespitidir. Şu anda Mersin'de tablo budur" ifadelerini kullandı.

Seçer, konuşmasını katılımcılara şöyle seslenerek sonlandırdı:

"Bugün burada kendileri için çok önemli bir gün olan Ğidir Ğadir'i kutlayan bir topluluk var. Herkesin buna saygı duyduğu bir kent Mersin. Ama bu topluluk; 'Dini ve anlayışı ne olursa olsun herkesin Allah'ı birdir' anlayışıyla herkese saygı duyan bir topluluktur. Bu topluluğun üyesi olmaktan da gurur duyuyorum. Bayramınız kutlu olsun."

"Böyle günler, sevgi ortamının oluşturulması için fırsattır"

Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Genel Başkanı Muhsin Uğurel, Gadir Hum'un dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri olduğunu vurguladı. Gadir Hum gibi bayramların, insanların kardeşçe bir araya gelmesi için önemli olduğunu belirten Uğurel, şunları söyledi:

"Böyle günlerin, insanların yakınlaşmaları ve toplum içerisinde barış ve sevgi ortamının oluşturulması açısından büyük fırsatlar sunduğunu vurgulamak isterim. Şu bir gerçektir ki, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, haksızlık karşısında yürek birliği yapmaya ihtiyacımız vardır. Aramızdaki fikir farklılıklarını, anlaşılmazlık konusu yapmak yerine zenginlik olarak kabul edip, farklı grupların fikirlerinden insanlık adına faydalı anlamlar çıkarmak bizleri birbirimize biraz daha yakınlaştıracaktır. Çünkü tüm insanlar en nihayetinde kardeştir ve bu kardeşliği korumak en kutsal görevdir."

Programda hoca Ali Yıldız eşliğinde dua edildi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlgar Baharlu'nun, Gadir Hum ile ilgili konuşmasının ardından Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Ahmet (Verde) Özuğurlu da bir konuşma yaptı.

Program, Hırisi dağıtımı ile sona erdi. Başkan Seçer, son olarak da dernek binasını inceledi.