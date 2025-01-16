Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü

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İsrail ordusunun, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Gadirelbastan köyü muhtarı Abdulkumi defnedildi.

İsrail ordusunun Gadirelbastan köyüne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren köy muhtarı Abdulkumi, köy halkının dualarıyla toprağa verildi.

Abdulkumi'nin cenaze törenine çok sayıda köylü katıldı.

AA muhabirine konuşan köy sakinlerinden Raken Nasır, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının iki füzeyle köye saldırarak 3 kişiyi öldürdüğünü ve çocukların da aralarında bulunduğu sivilleri yaraladığını söyledi.

Nizar Meşil de ölenlerden birinin amcası olduğunu belirterek, İsrail kuvvetlerinin köye iki füze atarak köylüleri öldürdüğünü anlattı.

AA muhabirleri İsrail'in saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan kişiyi ve saldırının yapıldığı alanı da görüntüledi.

İsrail ordusunun dün Suriye'de Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Gadirelbastan köyüne İHA'larla düzenlediği saldırıda köy muhtarı Abdulkumi dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti.