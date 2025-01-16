Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü

Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü

İsrail ordusunun Suriye'deki saldırısında Gadirelbastan köyü muhtarı Abdulkumi yaşamını yitirdi.

16.01.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Gadirelbastan köyü muhtarı Abdulkumi defnedildi.

İsrail ordusunun Gadirelbastan köyüne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren köy muhtarı Abdulkumi, köy halkının dualarıyla toprağa verildi.

Abdulkumi'nin cenaze törenine çok sayıda köylü katıldı.

AA muhabirine konuşan köy sakinlerinden Raken Nasır, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının iki füzeyle köye saldırarak 3 kişiyi öldürdüğünü ve çocukların da aralarında bulunduğu sivilleri yaraladığını söyledi.

Nizar Meşil de ölenlerden birinin amcası olduğunu belirterek, İsrail kuvvetlerinin köye iki füze atarak köylüleri öldürdüğünü anlattı.

AA muhabirleri İsrail'in saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan kişiyi ve saldırının yapıldığı alanı da görüntüledi.

İsrail ordusunun dün Suriye'de Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı Gadirelbastan köyüne İHA'larla düzenlediği saldırıda köy muhtarı Abdulkumi dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Golan Tepeleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:49:44. #1.12#
SON DAKİKA: Gadirelbastan Köyü Muhtarı İsrail Saldırısında Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.