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GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Koçer, mesajında, gazetecilerin halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayan, demokrasiye katkı sunan önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. Gazetecilerin toplumu doğru bilgiyle buluşturduğunu aktaran Koçer, gelişen teknolojiyle birlikte, haberleşme süreçlerinde yaşanan değişikliklere de şahitlik ediyoruz. Sosyal medya ve diğer dijital platformlar, bilgiye ulaşımı hızlandırıyor ancak aynı zamanda doğru bilgi ile yanıltıcı içerik arasındaki çizgiyi belirlemeyi de zorlaştırıyor. Bu noktada, gazetecilerin rolleri daha da öne çıkıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileyle, basın emekçilerinin gününü içtenlikle kutlar, görevlerinde gösterdikleri özverili çalışmaların ve başarılarının devamını dileriz.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 14:24,
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, gazetecilerin halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayan, demokrasiye katkı sunan önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Gazetecilerin toplumu doğru bilgiyle buluşturduğunu aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmaz yapı taşlarındandırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte, haberleşme süreçlerinde yaşanan değişikliklere de şahitlik ediyoruz. Sosyal medya ve diğer dijital platformlar, bilgiye ulaşımı hızlandırıyor ancak aynı zamanda doğru bilgi ile yanıltıcı içerik arasındaki çizgiyi belirlemeyi de zorlaştırıyor. Bu noktada, gazetecilerin rolleri daha da öne çıkıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileyle, basın emekçilerinin gününü içtenlikle kutlar, görevlerinde gösterdikleri özverili çalışmaların ve başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: AA
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Gazeteciler Günü, Gaziantep, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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