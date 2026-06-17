Galata Köprüsü\'nde Kumar Operasyonu

GALATA Köprüsü'nde 2 şüpheli, 80'li yıllarda kullanılan ve halk arasında 'Bul karayı al parayı' olarak bilinen yöntemle kumar oynattı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Mobil Park Polisi ekipleri, Tahsin K. (61) ile A.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kumar oynattığı anlar bir turistin gözlük kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin K. ile A.Y. köprü üzerinde kurdukları düzenekle vatandaşlara 80'li yıllarda kullanılan ve halk arasında 'Bul karayı al parayı' olarak bilinen yöntemle kumar oynattı.

'SALLAR OYNATIRIM; İYİ ZAR KAYBEDERİM'

O anlar bu sırada köprüde bulunan bir turistin gözlük kamerası tarafından görüntülendi. Oyunu oynatanlardan biri 'Gören var mı beyler', 'Boşlara para vermem beyler', 'Doluyu bulan alır gider', 'Söylemek yok, söylerseniz oyunu bozar giderim', 'Sallar oynatırım iyi zar kaybederim' diyerek oyunu başlattı.

'MONEY' DİYEREK DÖVİZ İSTEDİ

Bu sırada Tahsin K. oyunu izleyen turistlerin birinden 'Money money' diyerek para istedi. Oyunu oynatan turistin Türk lirası uzatması üzerine ise, 'Olmaz euro' diyerek Türk lirası yerine döviz vermesi gerektiğini söyledi. Oyun oynayanlardan bir kişi ise, dolu çubuğu bulduğunda verdiği parayı geri aldı. Bu sırada hem parasını hem de oyun oynadığı çubuğu alınca, oyunu oynatan kişi 'Çubuğu geri' ver diyerek adamı uyardı.Tahsin K.'nin oyun oynattığı tezgahın yanında bulunan A.Y.'nin de tezgaha para bırakıp oyun oynaması dikkat çekti.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Görüntüler ve ihbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Mobil Park Polisi ekipleri, 2 şüpheliyi kumar oynattıkları sırada gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tahsin K. ile A.Y. hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Tahsin K.'nin daha önceden poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.