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Galata Köprüsü'nde Yürüyüş Nedeniyle Seferlerde Değişiklik - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nde Yürüyüş Nedeniyle Seferlerde Değişiklik

Metro İstanbul, yarın Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gideceğini duyurdu. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında seferler yapılacak.

Galata Köprüsü\'nde Yürüyüş Nedeniyle Seferlerde Değişiklik
31.12.2023 - 22:55,
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Metro İstanbul, Galata Köprüsü'nde yarın gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle bazı seferlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle saat 06.00'dan 12.00'ye kadar seferlerin T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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