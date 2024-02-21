Galata Kulesi, Depreme Karşı Güçlendirme ve Dış Cephe Onarımı İçin Ziyarete Kapatılıyor - Son Dakika
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Galata Kulesi, Depreme Karşı Güçlendirme ve Dış Cephe Onarımı İçin Ziyarete Kapatılıyor

Galata Kulesi, Depreme Karşı Güçlendirme ve Dış Cephe Onarımı İçin Ziyarete Kapatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu. Restorasyon sürecinde kuş yuvalarına zarar verilmeyecek ve tüm uygulamalar göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir.

21.02.2024 21:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nin, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapatılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Galata Kulesi'nin çatı onarımı çalışmaları dolayısıyla Kule'nin 8. katı Kasım 2023'te ziyarete kapatılmıştır. Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.

Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır."

Kaynak: ANKA

Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galata Kulesi, Depreme Karşı Güçlendirme ve Dış Cephe Onarımı İçin Ziyarete Kapatılıyor - Son Dakika
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