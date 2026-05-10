Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı... İnan Güney, Silivri'den Taksim ve İstiklal'deki Kutlamalara Selam Gönderdi

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Gencer Keten

(İSTANBUL) Galatasaray'ın 26. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Seyrantepe'de stad çevresi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere İstanbul'un çok sayıda semtinde taraftarlar kutlama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Silivri'den kutlama mesajı gönderdi. Güney, "Şampiyonluk kutlamalarının geleneksel adresi olan İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda bu büyük coşkuyu yaşayan tüm sarı kırmızılı taraftarlara Silivri Zindanı'ndan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray futbol takımı, karşılaşmadan 4-2 yenek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında da 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırmıştı. Cimbom, tarihinde bu rekoru egale etti. Teknik Direktör Okan Buruk üst üste 5. kez şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

TAKSİM, İSTİKLAL CADDESİ VE SEYRANTEPE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park Stadı çıkışında meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Stadyum çevresinde ise havayi fişeklerin atıldığı görüldü. Karşılaşma sonrası taraftarlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere kent genelinde konvoylar oluşturarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı taraftarların çocuklarıyla birlikte Taksim'deki kutlamalara katıldıkları gözlendi. Yer yer meşalelerin de yakıldığı Taksim'de polisin araç trafiğini açık tutabilmek için çalışma yürüttüğü de görüldü.

SİLİVRİ'DEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray'ın şampiyonluğuna Silivri'den de kutlama mesajları geldi. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tebrikler Galatasaray! Süperlig şampiyonu olan Galatasaray'ı, yönetimini ve camiasını tebrik ediyorum" dedi.

TAKSİM VE İSTİKLAL'E SELAM

Tutuklu başkanlardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de sosyal medya hesabından mesaj paylaştı, Taksim'e selam gönderdi. Güney'in mesajı şöyle:

"Köklerini Beyoğlu'ndan alan Galatasaray Spor Kulübü'nü, 2025-2026 sezonu Süper Lig Şampiyonluğu için gönülden kutluyorum. Şampiyonluk kutlamalarının geleneksel adresi olan İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda bu büyük coşkuyu yaşayan tüm sarı kırmızılı taraftarlara Silivri Zindanı'ndan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı, Silivri Zindanı"

Silivri'deki başkanlardan bazılarının kutlama mesajları ise şöyle:

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: "Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan @GalatasaraySK camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ı canı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve her koşulda desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarını yürekten tebrik ediyorum"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe: "Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı gönülden kutluyorum. Bu büyük başarıda emeği olan futbolcuları, teknik ekibi ve her koşulda takımının yanında olan taraftarları tebrik ediyorum"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı yürekten kutluyorum. Sahada ter döken futbolcuları, teknik heyeti ve her şartta takımının yanında olan taraftarları alkışı hak etti. Mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum"