Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı... İnan Güney, Silivri'den Taksim ve İstiklal'deki Kutlamalara Selam Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı... İnan Güney, Silivri'den Taksim ve İstiklal'deki Kutlamalara Selam Gönderdi

10.05.2026 00:37  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 2025-2026 sezonunu 26. kez şampiyon olarak tamamladı. Maçın ardından İstanbul'un çeşitli yerlerinde taraftarlar kutlama yaptı. İBB ve Beyoğlu belediye başkanları da kutlama mesajları gönderdi.

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Gencer Keten

(İSTANBUL) Galatasaray'ın 26. kez şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Seyrantepe'de stad çevresi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere İstanbul'un çok sayıda semtinde taraftarlar kutlama yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de Silivri'den kutlama mesajı gönderdi. Güney, "Şampiyonluk kutlamalarının geleneksel adresi olan İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda bu büyük coşkuyu yaşayan tüm sarı kırmızılı taraftarlara Silivri Zindanı'ndan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Seyrantepe Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray futbol takımı, karşılaşmadan 4-2 yenek 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında da 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırmıştı. Cimbom, tarihinde bu rekoru egale etti. Teknik Direktör Okan Buruk üst üste 5. kez şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

TAKSİM, İSTİKLAL CADDESİ VE SEYRANTEPE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı taraftarlar, Rams Park Stadı çıkışında meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Stadyum çevresinde ise havayi fişeklerin atıldığı görüldü. Karşılaşma sonrası taraftarlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere kent genelinde konvoylar oluşturarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı taraftarların çocuklarıyla birlikte Taksim'deki kutlamalara katıldıkları gözlendi. Yer yer meşalelerin de yakıldığı Taksim'de polisin araç trafiğini açık tutabilmek için çalışma yürüttüğü de görüldü.

SİLİVRİ'DEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray'ın şampiyonluğuna Silivri'den de kutlama mesajları geldi. Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tebrikler Galatasaray! Süperlig şampiyonu olan Galatasaray'ı, yönetimini ve camiasını tebrik ediyorum" dedi.

TAKSİM VE İSTİKLAL'E SELAM

Tutuklu başkanlardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de sosyal medya hesabından mesaj paylaştı, Taksim'e selam gönderdi. Güney'in mesajı şöyle:

"Köklerini Beyoğlu'ndan alan Galatasaray Spor Kulübü'nü, 2025-2026 sezonu Süper Lig Şampiyonluğu için gönülden kutluyorum. Şampiyonluk kutlamalarının geleneksel adresi olan İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda bu büyük coşkuyu yaşayan tüm sarı kırmızılı taraftarlara Silivri Zindanı'ndan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı, Silivri Zindanı"

Silivri'deki başkanlardan bazılarının kutlama mesajları ise şöyle:

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: "Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan @GalatasaraySK camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak 26. kez şampiyon olan Galatasaray'ı canı gönülden kutluyorum. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve her koşulda desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarını yürekten tebrik ediyorum"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe: "Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı gönülden kutluyorum. Bu büyük başarıda emeği olan futbolcuları, teknik ekibi ve her koşulda takımının yanında olan taraftarları tebrik ediyorum"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı yürekten kutluyorum. Sahada ter döken futbolcuları, teknik heyeti ve her şartta takımının yanında olan taraftarları alkışı hak etti. Mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı... İnan Güney, Silivri'den Taksim ve İstiklal'deki Kutlamalara Selam Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı... İnan Güney, Silivri'den Taksim ve İstiklal'deki Kutlamalara Selam Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.