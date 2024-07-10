Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine ifade verdi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan şikayet üzerine İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in 6 kasım 2023 ve 27 Şubat 2024 tarihlerinde yaptığı açıklamaları ile ilgili şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine Dursun Özbek, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemleri yaklaşık 1 saat süren Özbek, herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.