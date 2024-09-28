Galatasaray Bilet Karaborsası Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Galatasaray Bilet Karaborsası Soruşturması

Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satışı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

28.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satışına ilişkin iddialar dolayısıyla Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusunda bulunmasıyla başlatılan soruşturmada, "tanık" sıfatıyla ifadeleri alınan Hayri Kozak, Ahmet Serhat Ulueren ve Adnan Menderes Aybaba'nın ifadelerine ulaşıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, basında ve sosyal medyada gündeme gelen Galatasaray maç biletlerinin karaborsa satışı iddialarının araştırılması ilişkin savcılığa bulunduğu suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak ve gazeteciler Ahmet Serhat Ulueren ile Adnan Menderes Aybaba "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Hayri Kozak: "Divan kurulunda yalancı durumuna düştüm"

Kozak savcılıktaki ifadesinde, söz konusu iddiaları ilk kez gazeteci Haluk Yürekli'nin katıldığı bir televizyon programında "Galatasaraylı 18 kişi savcılık tarafından ifadeye çağırıldı." sözleriyle öğrendiğini, 100 yıllık tarihi olan Galatasaray Spor Kulübünde bugüne kadar böyle bir iddia ve soruşturma yaşanmadığını ve bu söylemin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

İlk etapta bu iddialarla ilgili kulübün bir girişimde bulunacağını düşündüğünü ancak kimse harekete geçmeyince 14 Ağustos'ta konuyu Divan Kurulu toplantısında dile getirdiğini belirten Kozak, şöyle devam etti:

"Neden Kulübün bu konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapmadığını, bu konuyla ilgili de 'Benden başka bilgisi olan ve rahatsız olan yok mu?' şeklinde soru sorduğumda yalnızca iki arkadaşım, 'bilgileri olduğunu' söyleyince hayal kırıklığına uğradım. Başkan ise bunları dile getirmeme rağmen bu iddiaların 'Yalan ve asılsız bilgi' olduğunu söyleyince ben de Divan Kurulunda yalancı durumuna düştüm. Cevap hakkım dolduğu için divan başkanına giderek söz istedim ancak bana söz hakkı verilmedi. Daha sonra ben bu işin peşinden gideceğimi ve ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim."

Kozak, Divan Kurulu toplantısından önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in savcılığa gittiğini, 18 kişinin ifadeye çağrıldığı bilgisinin yalan olduğunu ve herhangi bir soruşturma olmadığına ilişkin bilgi aldığını kendilerine söylediğini ileri sürdü.

Gazeteci Haluk Yürekli'yi, dile getirdiği iddialarını sormak için 4-5 kez aradığını ancak kendisine ulaşamadığını anlatan Kozak, "Yine Denetim Kurulu ile görüştüm ve karaborsadan bilet satışıyla ilgili denetimin yapıldığını söylediler. Şu an denetim devam etmektedir. Ben Divan Kurulu üyesi olmama rağmen biletin Passolig üzerinden satışı ve devriyle ilgili aşamalardan bilgi sahibi değilim ancak UltrAslan Grubunun önde gelenlerinden birinin Galatasaray Kulübünde kendisine tahsis edilen odaya gelerek çalışma yaptığını duydum." ifadesini kullandı.

Kozak, biletlerin karaborsadan satıldığına ilişkin şüphe duyduğunu, söz konusu iddiaların peşini bırakmayacağını, biletlerle ilgili alım, satım ve devir işleriyle ilgilenen kulüp görevlilerinin de beyanlarının alınmasının uygun olacağını söyledi.

Adnan Menderes Aybaba'nın ifadesi

Tanık Adnan Menderes Aybaba da ifadesinde, sunuculuğunu yaptıkları Telegol programında 2 Eylül'de canlı bağlantıyla katılan Hayri Kozak'ın, kulüpte usulsüz şekilde yöneticilerin de dahil olduğu karaborsadan bilet satışıyla ilgili ekonomik tartışmaların yaşandığını, yönetim de kendisi de dahil olmak üzere birçok kişinin bu konuyla ilgili rahatsızlık duyduğunu söylediğini belirtti.

Kendisinin de konuyla ilgili savcılığın araştırma yapmasını istediğini sık sık dile getirdiğini anlatan Aybaba, "Bizim amacımız özellikle bir spor yorumcusu ve gazeteci olarak kamuoyunda geçen iddiaların özellikle Türk futbolu adına açığa çıkarılması ve şeffaf şekilde Türk futbolunun daha ileriye gitmesidir." dedi.

Ahmet Serhat Ulueren'in ifadesi

Tanık olarak ifadesi alınan Ahmet Serhat Ulueren ise beyanında, 30 yıllık meslek hayatında 15 yıl Galatasaray spor muhabiri olarak çalıştığını, herhangi bir spor kulübü yönetimine gelmek isteyen kişilerin karaborsa bilet satışının önüne geçecekleri yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak bu zamana kadar kimsenin somut adım atmadığını söyledi.

Söz konusu iddialara ilişkin Ulueren, şunları kaydetti:

"Sormuş olduğunuz konu ile ilgili olarak özellikle UltrAslan taraftar grubu yöneticilerinin ve taraftarlarının stadyum içinde istedikleri şekilde gişe kapılarından geçtiği ve gişe memurlarının bile bu şahıslardan korktuğunu bizzat oğlum Galatasaray taraftarı olarak UltrAslan'ın içerisinde olduğu için duydum. Benim karaborsa üzerinden bilet satışı sonrası Galatasaray Spor Kulübü içerisinde görevli olan herhangi bir yöneticinin veya sorumlunun kendisine menfaat sağladığına dair bilgim yok. Ancak Fatih Altaylı ve Hayrettin Kozak'tan da duyduğum üzere bu işin başında Eray Yazgan ve Alper Narman isimli şahısların olduğunu, stadyum sorumlusu Bora Bahçetepe'nin taraftar gruplarından UltrAslan'ın eski kurucularından Sabahattin Şirin ve şuan ki UltrAslan lideri Yılmaz Tutuş'a stadyum içerisinde oda bile tahsis edildiğini öğrendim."

Bu ifadelerinin duyumdan ibaret olduğunu, UltrAslan Grubunun 13 binden fazla taraftarı olduğunu, karaborsadan bilet satışının tespitinin çok zor olduğunu söyleyen Ulueren, yurt dışında yaşayan vatandaşlara sosyal medya platformları üzerinden fahiş fiyata bilet satıldığıyla ilgili kendisine çok fazla ihbar geldiğini, iddiaların tespitini Passolig'in yapabilmesinin, denetleyen kurum olmaması nedeniyle mümkün olmadığını belirtti.

Kamuoyunun rahatsızlığının 'bilet satışının 5 dakika içinde bitmesi' olduğunun altını çizen Ulueren, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu için iddiaların araştırılmasını talep etti.

Karaborsa bilet satışı iddialarının gündeme gelmesinin ardından biletlerin bulunmaya başlamasının sebebini merak ettiğini beyan eden Ulueren, şunları kaydetti:

"Bence bu konuda kimsenin bir bilgisi de yok. Bu soruşturmanın, basında ve sosyal medyada yer alan haber ve bilgilerin Galatasaray yönetimini yıpratma adına bilinçli olarak yapıldığını tahmin ediyorum. Zira Galatasaray Mali Genel Kuruluna az kalmışken, bu kadar zayıflatıcı olayların ardı ardına gelmesi mümkün değildir. Dursun Özbek'i zayıflatmak ve Galatasaray Spor Kulübünü karıştırmak amacıyla bu iddiaların gündeme geldiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Adnan Menderes, Serhat Ulueren, Dursun Özbek, Galatasaray, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray Bilet Karaborsası Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Bilet Karaborsası Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement