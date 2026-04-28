Galatasaray'da istikrar başarıyı getirdi

28.04.2026 12:15
Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonunda tarihinin en kötü sezonunu yaşadıktan sonra yönetim ve teknik ekip değişikliğiyle yeniden yapılandı. Dursun Özbek başkanlığında Okan Buruk ile çıkılan yolda üst üste şampiyonluklar gelirken, rakipler istikrar sağlayamadı.

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Seçimle başkanlığa Dursun Özbek getirilirken, teknik direktörlüğe Okan Buruk atandı. Yeni transferlerle güçlenen takım, sezona kötü başlasa da 12. haftadan itibaren 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyon oldu. Sonraki iki sezonda da kadro ve teknik ekip istikrarını koruyan Galatasaray, üst üste şampiyonluklar kazandı. Bu sezon da son 3 haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, 3 puan alması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek. Rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise aynı dönemde sık sık teknik direktör ve başkan değiştirdi.

