Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi: Barış Alper ve Osimhen Golleriyle Galatasaray Önde

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk ediyor. Maç tempolu başladı. 12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ancak Talisca penaltıyı dışarı attı. 40. dakikada Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda 56. dakikada Torreira'nın golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60. dakikada Galatasaray penaltı kazandı ve Barış Alper penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0 yaptı. 62. dakikada Fenerbahçe kalecisi Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray derbiyi 2-0 kazandı.