Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi: Barış Alper ve Osimhen Golleriyle Galatasaray Önde - Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi: Barış Alper ve Osimhen Golleriyle Galatasaray Önde

27.04.2026 03:52
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Maçta Barış Alper ve Osimhen'in golleriyle Galatasaray 2-0 öne geçerken, Fenerbahçe'de Ederson kırmızı kart gördü.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk ediyor. Maç tempolu başladı. 12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı ancak Talisca penaltıyı dışarı attı. 40. dakikada Osimhen'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda 56. dakikada Torreira'nın golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60. dakikada Galatasaray penaltı kazandı ve Barış Alper penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0 yaptı. 62. dakikada Fenerbahçe kalecisi Ederson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray derbiyi 2-0 kazandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:23:41.
