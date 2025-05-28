Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olayları Davasında Gelişmeler - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olayları Davasında Gelişmeler

28.05.2025 12:16
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Fenerbahçeli futbolcuların yargılandığı olayla ilgili duruşma 18 Eylül'e ertelendi.

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tutuksuz sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tarafların avukatları katıldı.

Kimlik tespiti yapılan sanık Oosterwolde, aylık gelirinin 100 bin avro olduğunu söyledi.

Duruşmada tercüman eşliğinde savunmasını yapan sanık Oosterwolde, olay günü maçı kazandıklarını, galibiyetlerini kutlamak için sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağıyla fotoğraf çekildiklerini söyledi.

Fotoğraf çekildikten sonra sahada birisinin bayrağı almak istediğini anlatan Oosterwolde, "Sonra birçok kişi bir araya geldi, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhangi bir kişiye ben dokunmadım, tekme atmadım, vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum. Çevremde çok insan vardı, başkalarının vurup vurmadığını bilmiyorum."

Tanık olarak dinlenen Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür ise "Hatırladığım kadarıyla biz orada fotoğraf çekilmek istiyorduk. O sırada karşı takımdan biri bizim bayrağımızı indirdi. Ondan sonra da ortalık karıştı. Kimin kime vurduğunu ve Ali Çelikkıran'a kimin vurduğunu görmedim." dedi.

Müşteki Çelikkıran ise tanık beyanına yönelik, "Mert beyle alakalı bir şeyim yok, sadece o alandaydı. Duruşma salonunda bulunan sanık bana vurdu, tekme attı. İddianamede olanlar benim için yeterlidir. Diğer sanıklar da bana vurdu." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Jaden Quinn Oosterwolde'nin duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 18 Eylül'e ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatılıyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtiliyor.

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, rapora göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarılıyor.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri ifade ediliyor.

Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydediliyor.

İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Olayları Davasında Gelişmeler - Son Dakika

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