Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 2 gol ve kırmızı kart var!

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.
Maçta ilk gol 40. dakikada Osimhen'den geldi. 56. dakikada Torreira'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 60. dakikada Yunus Akgün penaltı kazandırdı ve 67. dakikada Barış Alper Yılmaz penaltıdan gol atarak skoru 2-0 yaptı. 62. dakikada Ederson ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.
