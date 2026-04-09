Galatasaray Göztepe'yi 3-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

09.04.2026 01:29
Süper Lig'de kritik maçta Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçta Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Mauro Icardi'nin yedek kalması dikkat çekti. Karşılaşma, hayatını kaybeden futbol efsanesi Mircea Lucescu'ya saygı duruşuyla başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü yakından ilgilendiren kritik erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi. Kapalı gişe oynanan mücadelede teknik direktör Okan Buruk, kadroda büyük değişikliklere gitti; Mauro Icardi yedek kulübesine çekilirken, Barış Alper Yılmaz kaptanlık pazubendiyle ileri uçta sahaya çıktı. Gürsel Aksel Stadı'nda muhteşem bir atmosferde oynanan maçta, Galatasaraylı taraftarlar Metin Oktay'ı anarken, Göztepe taraftarları da 'İki yaka tek yürek' pankartıyla sosyal bir projeye destek verdi. Ayrıca, hayatını kaybeden futbol efsanesi Mircea Lucescu için saygı duruşunda bulunuldu.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle öne geçti. 19. dakikada İlkay Gündoğan'ın ortasında topun Allan'a çarparak gol olmasıyla fark ikiye çıktı. İkinci yarıda Göztepe, 50. dakikada Juan'ın kafa golüyle farkı bire indirdi, ancak 75. dakikada Mario Lemina'nın golüyle Galatasaray skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, kritik üç puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

