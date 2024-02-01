 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama

Galatasaray kafilesine Samsun\'da meşaleli karşılama

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Ayrıca, kas hastası bir taraftarın forması da imzalandı.

01.02.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama

Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)- Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Galatasaray, Samsunspor, Samsun, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement