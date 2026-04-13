Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Kocaelispor Yorumları: Şampiyonluk İçin Kritik Maç

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Sözcü yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin devre arasında Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalarda, Galatasaraylı oyuncuların işin ciddiyetini anladığını ve bu maçta alacakları 2 puanın Fenerbahçe maçına yüzde 100 etki edeceğini belirtti. Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde Gençlerbirliği'ni geçebileceğini, çünkü Gençlerbirliği'nin şu ana kadar 8 maçta gol atamadığını ifade etti.

Kocaelispor'un iyi bir takım olduğunu, ancak Galatasaraylıların mümkün olduğunca az hata yapmak istediğini söyleyen Toroğlu, Galatasaray takımının istekli oynadığını, dalga geçen veya kaytaran oyuncu olmadığını vurguladı. Bu sayede Galatasaray'ın futbol kalitesi olarak iyi bir performans sergilediğini ve Kocaelispor'a karşı baskı kurduğunu ekledi. İlk yarıda Galatasaray'ın iyi top kullanıp yön değiştirdiğini, İlkay ve Torreira'nın iyi oynadığını belirtti.

Galatasaray'ın aynı tempoda devam edip bir gol daha bulması gerektiğini, çünkü Kocaelispor'un ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğunu söyledi. Ancak Galatasaray'ın ilk yarıda Kocaelispor'a top yapma fırsatı vermediğini, Kocaelispor'un şu ana kadar iyi dayandığını ifade etti. Bu maçı alırlarsa şampiyonluğun yüzde 70'inin geleceğini bildiklerini, Fenerbahçe'ye iç sahada bile olsa 2 puanla girerlerse stresli tarafın Galatasaray olacağını ekledi.

Bu maçtan çıkaracakları 3 puanın çok önemli olduğunu, Gençlerbirliği'ne takılacağını zannetmediğini, ancak Kocaelispor'un öyle bir takım olmadığını belirtti. İkinci yarının iyi seyredileceğini, Okan Buruk'un futbolcuları nasıl kullanacağının önemli olduğunu söyledi. Kocaelispor'un kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını, Okan Buruk'un gereksiz yere rakibi sinirlendirdiğini ve bunun yakışmadığını ifade etti.

Hakemin sakin yönettiğini, ancak havada bir itme pozisyonu olduğunu, bunun tekrar seyredilmesi gerektiğini belirtti. Maçın hareketli olduğunu, futbolcuların birbirlerine saygılı davrandığını ve şampiyonluğun kolay gelmeyeceğini vurgulayarak yorumlarını tamamladı.