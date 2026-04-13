Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Kocaelispor Yorumları: Şampiyonluk İçin Kritik Maç
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Kocaelispor Yorumları: Şampiyonluk İçin Kritik Maç

13.04.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Erman Toroğlu, Galatasaray'ın bu maçta alacağı 2 puanın Fenerbahçe maçına etkisi olacağını ve Galatasaray'ın iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Sözcü yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin devre arasında Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalarda, Galatasaraylı oyuncuların işin ciddiyetini anladığını ve bu maçta alacakları 2 puanın Fenerbahçe maçına yüzde 100 etki edeceğini belirtti. Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde Gençlerbirliği'ni geçebileceğini, çünkü Gençlerbirliği'nin şu ana kadar 8 maçta gol atamadığını ifade etti.

Kocaelispor'un iyi bir takım olduğunu, ancak Galatasaraylıların mümkün olduğunca az hata yapmak istediğini söyleyen Toroğlu, Galatasaray takımının istekli oynadığını, dalga geçen veya kaytaran oyuncu olmadığını vurguladı. Bu sayede Galatasaray'ın futbol kalitesi olarak iyi bir performans sergilediğini ve Kocaelispor'a karşı baskı kurduğunu ekledi. İlk yarıda Galatasaray'ın iyi top kullanıp yön değiştirdiğini, İlkay ve Torreira'nın iyi oynadığını belirtti.

Galatasaray'ın aynı tempoda devam edip bir gol daha bulması gerektiğini, çünkü Kocaelispor'un ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğunu söyledi. Ancak Galatasaray'ın ilk yarıda Kocaelispor'a top yapma fırsatı vermediğini, Kocaelispor'un şu ana kadar iyi dayandığını ifade etti. Bu maçı alırlarsa şampiyonluğun yüzde 70'inin geleceğini bildiklerini, Fenerbahçe'ye iç sahada bile olsa 2 puanla girerlerse stresli tarafın Galatasaray olacağını ekledi.

Bu maçtan çıkaracakları 3 puanın çok önemli olduğunu, Gençlerbirliği'ne takılacağını zannetmediğini, ancak Kocaelispor'un öyle bir takım olmadığını belirtti. İkinci yarının iyi seyredileceğini, Okan Buruk'un futbolcuları nasıl kullanacağının önemli olduğunu söyledi. Kocaelispor'un kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını, Okan Buruk'un gereksiz yere rakibi sinirlendirdiğini ve bunun yakışmadığını ifade etti.

Hakemin sakin yönettiğini, ancak havada bir itme pozisyonu olduğunu, bunun tekrar seyredilmesi gerektiğini belirtti. Maçın hareketli olduğunu, futbolcuların birbirlerine saygılı davrandığını ve şampiyonluğun kolay gelmeyeceğini vurgulayarak yorumlarını tamamladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Kocaelispor Yorumları: Şampiyonluk İçin Kritik Maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 00:45:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Kocaelispor Yorumları: Şampiyonluk İçin Kritik Maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.