Galatasaray RFS ile 2-2 Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray RFS ile 2-2 Beraberlik

Galatasaray RFS ile 2-2 Beraberlik

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde RFS ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

03.10.2024 22:04
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(ANKARA)- Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola(RFS) ile karşı karşıya geldi. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayan maçı, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova yönetti.

Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertes ve 38. dakikada Yunus Akgün'ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. RFS 40. dakikada Janis İkaunikes'in golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

54. dakikada Lasha Odisharia RFS'ye beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başkan gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Galatasaray RFS ile 2-2 Beraberlik - Son Dakika

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