Galeri Hamam Sanat, 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisiyle Açıldı - Son Dakika
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Galeri Hamam Sanat, 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisiyle Açıldı

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Bornova Belediyesi tarafından restore edilen tarihi hamam, Türk resim tarihinin usta eserlerini sergileyen Galeri Hamam Sanat ile sanatseverlere kapılarını açtı. 'Küçük İşler Büyük İmzalar' sergisi, 15 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

19.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin sanat dünyasına kazandırdığı Galeri Hamam Sanat, Türk resim tarihinin büyük ustalarının eserlerinden oluşan "Küçük İşler Büyük İmzalar" sergisiyle açıldı. Dramalılar Köşkü'nde yer alan tarihi hamam yapısında gerçekleştirilen açılış törenine, çok sayıda sanatseverler katıldı.

Dramalılar Köşkü'nün hamam binasının, restore edilerek bir sanat galerisine dönüştürüldüğü Galeri Hamam Sanat, Türk resim tarihinin büyük ustalarının eserlerinden oluşan "Küçük İşler Büyük İmzalar" sergisiyle kapılarını açtı. Galeri, İzmirli sanatseverlerin huzuruna çıkmayı hedefliyor.

Yeni merkezin ilk sergisi olan "Küçük İşler Büyük İmzalar", Lütfiye & Altan Altın Aile Koleksiyonu'ndan seçilmiş eserlerle dikkat çekiyor. Türk resim tarihinin Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla gibi büyük isimlerinin daha önce sergilenmemiş küçük ebatlı eserleri ve desen çalışmalarından oluşan bu sergi, 15 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Sanat, bir kentin geleceğe mirasıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın bir toplumu dönüştürmedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Galeri Hamam Sanat, sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda Bornova'nın kültür-sanat kimliğini pekiştiren bir buluşma noktası olacak. Bu tarihi yapıyı sanata kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bugün burada açılan sergiyle Türk resim tarihinin büyük ustalarını İzmirlilerle buluşturuyoruz. Sanat, bir kentin geleceğe bıraktığı en değerli miraslardan biridir ve Bornova olarak bu mirasa katkı sunmaya devam edeceğiz."

Koleksiyona dair görüşler

Sergi açılışında söz alan Altan Altın, eşsiz koleksiyonlarının bu kadar özel bir mekanda sergilenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu koleksiyonu sevgili eşim Lütfiye Altın'la birlikte büyük bir özenle oluşturduk. Eserlerin yalnızca bir evde saklı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bornova Belediyesi'nin bu değerli mekanı sanat dünyasına kazandırmasından büyük bir memnuniyet duyduk" diye konuştu.

Bornova Belediyesi Müze Müdürü Şükrü Koçak ise Başkan Ömer Eşki'nin kültür ve sanata verdiği desteğin bu projeye hayat verdiğini belirtti. Koçak, "Galeri Hamam Sanat, tarihi bir mekanın yeniden canlandırılmasıyla yalnızca bir sanat galerisi değil, aynı zamanda bir sosyalleşme alanı oldu. Bornova'nın Levanten geçmişini bugüne taşıyan bu mekan, geçmişte olduğu gibi bugün de insanları bir araya getirecek" dedi.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar şöyle:

Abidin Dino, Avni Arbaş, Bedri Rahmi, Cevat Dereli, Süleyman Şahin, Fikret Mualla, Habib Gerez, Habib Aydoğdu, Hasan Kavruk, Hüseyin Baban, İbrahim Balaban, Kayıhan Keskinok, Leyla Gamsız, Mürşide İçmeli, Necdet Kalay, Nejad Melih Devrim, Nevzat Akoral, Nüzhet İslimyeli, Selim Turan, Şadan Bezeyiş, Şefik Bursalı, Şeref Akdik, Şeref Bigalı, Teymur Ağalıoğlu, Turgut Atalay, Ümmet Karaca ve Yaşar Yeniceli.

Galeri Hamam Sanat, \'Küçük İşler Büyük İmzalar\' Sergisiyle Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Galeri Hamam Sanat, 'Küçük İşler Büyük İmzalar' Sergisiyle Açıldı - Son Dakika

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