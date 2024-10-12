Galibaf Beyrut'ta Lübnan'a Destek Verdi

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- İran Meclis Başkanı Galibaf kendi kullandığı uçakla Beyrut'a geldi

Galibaf: "Lübnan hükümeti Beyrut için hava koridoru açarsa yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz"

"Lübnan'ın yeniden inşasında yer alacağız"

BEYRUT - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, pilotluğunu yaptığı uçakla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, "Lübnan'ın yeniden inşasında yer alacağız" dedi. Galibaf ayrıca İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların durumuna yönelik, "Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre'nin Cenevre kentinden düzenlenecek Dünya Parlamentolararası Birlik Toplantısına katılmadan önce Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin daveti üzerine Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Galibaf, sosyal medya hesabından kendi kullandığı uçakla Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş anlarını paylaştı.

Mikati ile görüştü

Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı. Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, "Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan'ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail'in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz" dedi.

"En zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz"

Galibaf, görüşmenin ardından İsrail'in yoğun hava saldırılarının hedefi olan Beyrut'un güneyindeki El Basta Mahallesi'ni ziyaret etti. İsrail saldırıları sonucu yıkılan yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Galibaf, enkaz alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Galibaf, "Siyonist İsrail rejiminin bu katliamlarını kınıyoruz. Bu rejim, kuduz bir köpek gibi namertçe katliamlar yapıyor. İran olarak en zor şartlar altında dahi Lübnan ve Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz. Yaralıların tedavisi ve insani yardımlar konusunda yardımcı oluyoruz. Lübnan'ın yeniden inşasında da yer alacağız. Tüm İslam ülkeleri de bu katliamları kınamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Lübnan devleti, halkı ve direnişi ile yan yanayız"

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Galibaf, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün IPU Toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye gideceğim. Ancak Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin daveti üzerine önce buraya geldim. Liderimiz (İran dini lideri Hamaney), İran halkı ve Cumhurbaşkanımızın (Mesud Pezeşkiyan) mesajını Lübnan halkına iletmek istedim. Geçmişte olduğu gibi bugün de Lübnan devleti, halkı ve direnişi ile yan yanayız ve her türlü zorlu koşulda onların yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Galibaf, uluslararası toplumun Lübnan ve Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, "İsrail'in savaş suçları ve katliamlarını Cenevre'de yapılacak toplantıya taşıyacağım. Hepimizin üzerine düşen sorumluluk, mazlum Filistin ve Lübnan halkının yanında olmaktır" dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesine değinen Galibaf, "Mikati ile görüşmemde İran halkının savaş mağdurlarına yardım etmeye hazır olduğunu söyledim. Lübnan hükümetinin kontrolünde bu yardımları ulaştırmak için gereken imkanları sağlamak istiyoruz. Eğer Lübnan hükümeti Beyrut için bir hava koridoru açarsa bu yardımları en kısa sürede ulaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Galibaf, Lübnan'daki temaslarının ardından Cenevre'de düzenlenecek Dünya Parlamentolar Arası Birlik toplantısına katılmak üzere yola çıkacak.