Galler, Çinli Yatırımcıları Ülkeye Davet Etti

LONDRA, 24 Mart (Xinhua) -- Galler Başbakanı Eluned Morgan, Çin'de üç ofis kurduklarını belirterek Çin'den yatırımcıları onlara sunacakları imkanları görmeleri için ülkeye gelmeye davet etti.

Morgan kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide iş için açık olan ve kalifiye işgücü ve yüksek yaşam kalitesi sunan bir yere yatırım yapma fırsatlarının insanlarca fark edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Morgan, "Çin ekonomisinde inanılmaz şeyler oluyor ve inanılmaz araştırmalar yürütülüyor. Bu fırsatlar konusunda ne kadar ve nerede birlikte çalışma imkanımız olduğunu merak ediyorum" dedi.

Morgan, rüzgar kaynakları açısından zengin bir bölge olan Galler'in rüzgar enerjisinin gelişimi açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Morgan, "Çin, açık denizde yüzen rüzgar enerjisi tesisleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve bu konudaki araştırmalar konusunda hızla ilerliyor. Kelt Denizi'nde bu konuda yapılabilecekler konusunda büyük hedeflerimiz bulunuyor ve işbirliği için gerçek fırsatlar söz konusu. Sizin halihazırda sahip olduğunuz deneyimlerden bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğimizi görmek istiyoruz" diye konuştu.

Başbakan, daha önce yaptığı açıklamada Galler'in küresel yatırımcıları çekmek için aralık ayında büyük bir uluslararası yatırım zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Galler'de an itibarıyla faaliyet gösteren yaklaşık 1.480 yabancı sermayeli şirket 174.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.