Galler'de Bert Fırtınası Sel Getirdi - Son Dakika
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Galler'de Bert Fırtınası Sel Getirdi

Galler'de Bert Fırtınası nedeniyle 40'tan fazla sel uyarısı verildi, evler ve yollar sular altında kaldı.

24.11.2024 18:16
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Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de Bert Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle evler ve yollar sular altında kaldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddetli fırtına nedeniyle Galler genelinde 40'tan fazla sel uyarısı yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, Pontypridd kentindeki bazı yollar, evler ve arabaların sular altında kaldığı görüldü.

Taff Nehri kıyısındaki bölge sakinlerinin sel baskını sonrası sular altına kalan evlerinden suyu boşaltmaya çalıştıkları görüntülere yansıdı.

Acil durum ekipleri de şiddetli yağmurun bazı bölgelerde toprak kaymasına neden olmasının ardından, gece boyunca Treorchy'den Nantymoel'e giden A4106 yoluna müdahale etti.

Öte yandan, Kuzey Galler Polisinden yapılan açıklamada, fırtına sırasında Conwy Nehri'nde kaybolan bir erkeğe ait olduğu düşünülen ceset bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bölgenin önemli ölçüde sel sularından etkilendiğinin de altı çizildi.

Birleşik Krallık genelinde fırtına nedeniyle 400'e yakın sel uyarısı yayınlandı.

Kötü hava koşullarının akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Ofisinden dün yapılan açıklamada, kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınası sebebiyle "çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği" uyarısında bulunulmuştu.

Açıklamada, şiddetli fırtına yüzünden seyahatlerde aksamalar olabileceği, su baskınlarının yaşanabileceği ve bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 113 kilometreye ulaşabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galler'de Bert Fırtınası Sel Getirdi - Son Dakika

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