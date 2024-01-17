 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve hastanede kalacağı duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve hastanede kalacağı duyuruldu

İngiltere'de Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyuruldu. Middleton'ın mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği belirtildi.

Galler Prensesi Kate Middleton\'ın ameliyat geçirdiği ve hastanede kalacağı duyuruldu
17.01.2024 - 18:55,  Güncelleme: 18:59
Abone Ol

İngiltere'de Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyuruldu.

Kensington Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Galler Prensesi'nin planlı karın ameliyatı için dün Londra'daki özel bir hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve iyileşme sürecine devam etmek üzere Kate Middleton'ın evine dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ifade edildi.

Middleton'ın mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyet'teki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galler Prensesi, bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmektedir. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor. Bu nedenle Kensington Sarayı, majestelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sağlayacaktır."

Kensington Sarayı, Galler Prensesi'nin ne için tedavi gördüğüne ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı ancak durumunun kanserle bir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kate Middleton, Paskalya, Londra, Galler, Ünlüler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve hastanede kalacağı duyuruldu - Son Dakika


18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve hastanede kalacağı duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement