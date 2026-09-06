Gallup anketine göre ABD'deki bağımsız seçmenler artık Demokrat Parti'ye yöneliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gallup anketine göre ABD'deki bağımsız seçmenler artık Demokrat Parti'ye yöneliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gallup'un anketine göre, ABD'de bağımsız seçmenlerin Demokrat Parti'ye yönelimi yüzde 45'ten yüzde 49'a yükselirken, Cumhuriyetçi Parti'ye yönelim yüzde 39'a geriledi. New York Times, bu farkın Demokratlar için 2008'den bu yana en büyük avantaj olduğunu yazdı.

ABD'de yapılan anket, kasımdaki ABD ara seçimleri öncesi bağımsız seçmenlerin Demokrat Partiye yöneldiğini ortaya koydu.

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, ABD'de yaşayan 3 binden fazla kişiye "Demokrat Partiye mi yoksa Cumhuriyetçi Partiye mi daha çok yakınsınız?" sorusunu yöneltti.

"Amerikalıların Parti Kimliği ve Amerikalıların Eğilim Gösterdiği Parti Kimliği - Üç Aylık" başlığıyla yayımlanan ankette kendilerini Cumhuriyetçi ya da Demokrat olarak nitelendirmeyen katılımcılar, "bağımsız seçmen" olarak tanımlandı.

Sonuçlar doğrultusunda ülke genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği Ocak 2025'ten beri Cumhuriyetçi Partiye yönelim oranları karşılaştırıldı.

Buna göre 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 45 olan "Cumhuriyetçi Partiye yönelim", ikinci çeyrekte yüzde 43'e, üçüncü çeyrekte yüzde 41'e ve son çeyrekte yüzde 40'a geriledi.

Cumhuriyetçi Partiye yönelenlerin oranı 2026'nın ilk çeyreğinde de yüzde 39'a düştü.

Bağımsız seçmenler arasında Demokrat Partiye yönelim ise 2025 yılının ilk çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar yüzde 45'ten yüzde 49'a yükseldi.

Demokratlar yükselişte

Aynı ankette katılımcılara "Siyasette kendinizi Cumhuriyetçi, Demokrat veya bağımsız olarak mı görüyorsunuz?" diye de soruldu.

Trump'ın göreve geldiği Ocak 2025'ten beri kendilerini Cumhuriyetçi olarak tanımlayanların oranı yüzde 27'den yüzde 25'e geriledi.

Kendilerini Demokrat olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 27'den yüzde 31'e yükseldi.

"En büyük avantaj"

New York Times gazetesi, yayımladığı haberde Gallup anketindeki rakamların Demokratlar için 2008'den bu yana Cumhuriyetçiler karşısındaki en büyük avantaj olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gallup, Amerikalıların parti bağlılıklarını ve parti eğilimlerini raporlamak amacıyla yıllık veya üç aylık dönemlerde toplu anket verileri yayımlıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gallup anketine göre ABD'deki bağımsız seçmenler artık Demokrat Parti'ye yöneliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 14:49:21. #7.13#
SON DAKİKA: Gallup anketine göre ABD'deki bağımsız seçmenler artık Demokrat Parti'ye yöneliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement