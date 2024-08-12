Gambiya'da eski General Bora Colley gözaltına alındı

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Gambiya ordusu, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenleyen bir vurucu tim ekibinden olmakla suçlanan eski General Bora Colley'in gözaltına aldığını bildirdi.

Gambiya Silahlı Kuvvetleri'nden (GAF) yapılan açıklamada, eski General Colley'nin 9 Ağustos'ta gece yarısı Yundum Kışlasında GAF Askeri Polisine gönüllü olarak teslim olduğu sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, istihbarat servislerinin, Colley'nin gözaltına alındığı gün Gambiya'nın başkenti Banjul'daki ikametgahı çevresinde gözetleme operasyonları yürüttüğü kaydedilerek, "Colley şu anda gözaltında tutuluyor ve soruşturmalarında Askeri Polis ile işbirliği yapıyor." denildi.

Colley, 2003-2006 yıllarında "Gambiya halkını sindirmek, muhalefeti bastırmak ve öldürme emirlerini yerine getirmek" için eski Gambiya liderinin kurduğu "Junglers" olarak bilinen vurucu timine mensup olduğu iddia ediliyor.

Yahya Jammeh ülkeyi 22 yıl boyunca yönetmişti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve infaz" gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.