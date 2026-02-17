Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Kutlaması

17.02.2026 02:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında moda ve kültür etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında moda ve kültür etkinliği düzenledi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Gambiya'nın 61. bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Banjul'da "2 Kıta Tek Podyum" başlığıyla moda ve kültür etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammed BS Jallow'un eşi Mariam Darling Jallow ile üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, yabancı diplomatlar, siyaset, sanat ve spor dünyasından isimler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçiliğin koordinasyonunda, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü Banjul, Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Türk Hava Yolları, TİKA Banjul Ofisi ve Gambiyalı tasarımcı ya Awa Conateh işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından defileye geçildi.

Defilenin ilk bölümünde Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden 21 otantik gelinlik ile Gambiyalı tasarımcıların hazırladığı yerel gelinlikler sergilendi.

Türkiye'den Gambiya'ya getirilen kumaşlarla Gambiyalı modacıların, Gambiya'dan Türkiye'ye gönderilen kumaşlarla ise Türk modacıların hazırladığı tasarımlar izleyicilerden ilgi gördü.

Gecede Flex Fusion Dance Group, horon figürleri ile yerel dans unsurlarını bir araya getirdikleri performansla sahne aldı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya'nın bağımsızlık gününde ülkenin yaratıcı potansiyelini ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, ortak projenin iki ülkenin işbirliğiyle ortaya koyabileceği imkanları gösterdiğini kaydetti.

Oba ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Anadolu kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik desteklerinin önemini vurguladı.

Fatoumatta Bah-Barrow da etkinliğin yalnızca bir moda gösterisi olmadığını, kültürel diyalog ve karşılıklı anlayışı güçlendiren bir platform oluşturduğunu belirtti.

Bah-Barrow, Anadolu'nun kadim dokuları ile Gambiya kumaşlarının toplumsal kimliği yansıtan desenleri arasında benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Batı Afrika, Etkinlik, Gambiya, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 02:50:09. #7.11#
SON DAKİKA: Gambiya'nın 61. Bağımsızlık Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.