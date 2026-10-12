Gamze Akkuş İlgezdi, zincir marketlere karşı adil Perakende Yasası çağrısı yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sokaklarımız zincir marketlere, kimliksiz vitrinlere teslim oldukça birbirimizden biraz daha kopuyoruz. O kepenklerin ardında yalnızca birer tezgah kapanmıyor; bu ülkenin vicdanı, emeği ve bir arada yaşama kültürü sessizce can çekişiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın sorunlarına değinerek, şu görüşlere yer verdi:

"Sabah sokağa çıktığınızda çevrenize bir bakın. Senelerdir selamlaştığınız terzi yerinde mi, köşedeki bakkal duruyor mu, yoksa camında o soğuk 'devren kiralık' yazısı mı asılı? Sokaklarımız, birer birer ruhunu kaybediyor. Kapanan her kepenk; sokaktaki ekonomik hareketliliğin durması, yerel üreticinin nefessiz kalması ve mahallelerin kimliğini yitirmesi anlamına geliyor. Bütün bunların yerini tek tip, soğuk ve insanla bağı olmayan bir piyasa düzeni alıyor. Her köşe başına mantar gibi türeyen zincir marketlerin, dev şirketlerin arasında esnaf adeta eziliyor. Fahiş kiralar, her ay katlanan faturalar, altından kalkılamayan BAĞ-KUR primleri ve toptancı zamları derken dükkanın kapısını açmak bile tek başına bir maliyet haline geldi.

"ORTA DİREK ÇÖKERSE, TOPLUMUN VİCDANI DA DENGESİ DE ÇÖKER"

Esnaf artık sabah siftah yapma umuduyla değil, borcunu nasıl çevireceğini düşünerek oturuyor tezgahının başına. Eskiden mahallenin örtülü bankası gibi veresiye defteriyle insanları ayakta tutanlar, bugün haciz kıskacında çaresiz. Küçük esnafı yaşatmak geçmişe duyulan kuru bir özlemin ötesinde, toplumun dengesini ayakta tutma meselesidir. Orta direk çökerse, toplumun vicdanı da dengesi de çöker.

Tam da bu yüzden artık somut adımların atılması şart: Zincir marketlerin haksız rekabetine karşı esnafı koruyacak, açılış saatlerinden mesafe şartına kadar bağlayıcı kurallar içeren adil bir Perakende Yasası hayata geçirilmelidir. Esnafın sırtındaki stopaj, ağır vergi ve altından kalkılamayan BAĞ-KUR prim yükü hafifletilmeli; biriken borçlar faizsiz yapılandırılmalıdır. Fahiş kira artışlarına karşı esnafı koruyacak düzenlemeler getirilmeli, elektrik ve doğalgaz gibi temel işletme giderlerinde esnafa özel indirimli tarifeler uygulanmalıdır. Sokaklarımız zincir marketlere, kimliksiz vitrinlere teslim oldukça birbirimizden biraz daha kopuyoruz. O kepenklerin ardında yalnızca birer tezgah kapanmıyor; bu ülkenin vicdanı, emeği ve bir arada yaşama kültürü sessizce can çekişiyor."