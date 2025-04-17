Gamze Taşcıer: İktidara Geldiğimizde Silivri'yi Kapatacağız - Son Dakika
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Gamze Taşcıer: İktidara Geldiğimizde Silivri'yi Kapatacağız

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarette, iktidara geldiklerinde Silivri Cezaevi'ni kapatacaklarını belirtti. İmamoğlu ise Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

17.04.2025 10:14  Güncelleme: 10:42
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretine ilişkin "Biz iktidara geldiğimizde Silivri'yi kapatacağız" dedi. İmamoğlu da "Bu olumsuzluklar bir avuç insanın menfaat hamleleri olurken milletimizin yoksullaşmasına, işsiz kalmasına, açlık sınırı altında milyonlarca insanımızın var olmasına sebep oluyor. Unutmayalım 'Ya adalet ya sefalet'" mesajını gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Beylikdüzü'ndeki halk buluşmasına katılan Taşcıer, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Taşcıer, şunları söyledi:

"Silivri her ne kadar bu ülkede karanlığın, adaletsizliğin simgesiyse de Ekrem Başkan ve yol arkadaşlarının iradesi, cesareti sayesinde ve sadece 16 milyon değil; 23 Mart'ta yapılan ön seçimde 15 milyonun oyuyla ve bugün bu meydanları dolduran 10 binlerle, milyonlarla aslında iradenin, cesaretin sembolü haline gelecek. Biz iktidara geldiğimizde Silivri'yi kapatacağız. Buradan sizlerle birlikte Ekrem Başkan'ın 85 milyona ilettiği mektubunu paylaşmak istiyorum. 'Cennet vatanımızın ve kadim milletimizin hiç hak etmediği uygulamalar, operasyonlar yaşanmaktadır. Emeğin kutsallığı, aile yaşamına duyarlılığının bütünüyle tam zıttı bir evrede hepimizin derinden üzüntü duyduğu bir gündemle savrulmaktayız. Bu olumsuzluklar bir avuç insanın menfaat hamleleri olurken milletimizin yoksullaşmasına, işsiz kalmasına, açlık sınırı altında milyonlarca insanımızın var olmasına sebep oluyor. Unutmayalım ya adalet ya sefalet'. Bu ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Demokrasi, emek ve ekmek mücadelesidir. Bu nedenle ya demokrasiden yana olacağız, beraberinde zenginlik gelecek ya otokrasiden yana olacağız, hep birlikte sefalete mahküm edileceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer: İktidara Geldiğimizde Silivri'yi Kapatacağız - Son Dakika

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