Gana, Altın Üretiminde Rekor Kırdı - Son Dakika
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Gana, Altın Üretiminde Rekor Kırdı

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Gana, 2025'te altın üretimini 6 milyon onsla artırarak Afrika'nın en büyük üreticisi oldu.

Gana, 2025'te Afrika'nın en büyük altın üreticisi konumunu güçlendirdi.

Gana İstatistik Servisinin yayımladığı rapora göre, ülkenin altın üretimi 2025'te 6 milyon onsa (yaklaşık 187 ton) ulaşarak rekor kırdı.

Bu üretim seviyesiyle Gana, Afrika'nın en fazla altın üreten ülkesi olurken, ülkeyi yaklaşık 94 tonla Burkina Faso, 70 tonla Sudan ve 48,2 tonla Mali izledi.

Altın üretimindeki artış, ülkenin ihracat gelirlerine de yansıdı. Gana'nın altın ihracatından elde ettiği gelir, 2024'teki 10,3 milyar dolardan 2025'te 20,2 milyar dolara yükseldi.

Böylece altın, Gana'nın toplam mal ihracatının yüzde 63,1'ini oluşturdu.

Üretimdeki yükselişte, zanaatkar ve küçük ölçekli madencilik faaliyetlerindeki artışın yanı sıra altın ticaretine yönelik düzenlemelerin sıkılaştırılması ve küresel altın fiyatlarının yüksek seyretmesi etkili oldu.

Küçük ölçekli altın üretimi kayıt altına alındı

Gana'da 2025'te kurulan Ghana Gold Board (GoldBod) ile küçük ölçekli madencilerden alınan altının satın alınması, analiz edilmesi ve ihracatı merkezi bir sistem altında toplandı.

Sistem kapsamında 100 tondan fazla küçük ölçekli altın resmi kanallar üzerinden ihraç edilirken, bu satışlardan 10 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlandı.

Gana hükümeti, altın ticaretinde kayıt dışılığı azaltmak ve ihracat gelirlerinin ülkeye girişini artırmak amacıyla sektördeki düzenlemeleri sıkılaştırdı.

Gana, temmuzdan itibaren büyük ölçekli maden işletmelerinin üretiminin yüzde 30'unu yurt içinde satmasını zorunlu hale getirdi.

Bu adımlarla altın üretiminden elde edilen gelirin ülke ekonomisine daha fazla kazandırılması ve döviz gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Altın ihracat gelirlerindeki artış, 2022'de yaşanan borç krizinin ardından ekonomik toparlanma sürecindeki Gana'nın döviz rezervlerini destekliyor.

Ancak altının ülkenin toplam ihracatındaki payının yükselmesi, Gana ekonomisinin küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığını da artırıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Afrika, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana, Altın Üretiminde Rekor Kırdı - Son Dakika

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