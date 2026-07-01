Gana'da Aşırı Yağışlar 39 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Gana'nın başkenti Akra'da devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle yaklaşık 39 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, Akra'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mohammed-Mubarak, devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohammed-Mubarak, 7 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Gana Sağlık Hizmetleri, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulundu.