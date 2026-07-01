Gana'da Aşırı Yağışlar 39 Bin Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika
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Gana'da Aşırı Yağışlar 39 Bin Kişiyi Yerinden Etti

01.07.2026 19:41
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Akra'da süren yağışlar nedeniyle 39 bin kişi yerinden oldu; 12 ölü, 7 kayıp var.

Gana'nın başkenti Akra'da devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle yaklaşık 39 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, Akra'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mohammed-Mubarak, devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohammed-Mubarak, 7 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Gana Sağlık Hizmetleri, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gana'da Aşırı Yağışlar 39 Bin Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika

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