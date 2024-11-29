Gana'da Seçim İçin Barış Anlaşması İmzalandı

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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 13 aday ve parti başkanları seçim öncesinde barış anlaşması imzaladı.

Gana Başsavcısı Yargıç Gertrude Sackey Torkornoo'nun öncülüğünde, başkent Akra'da düzenlenen barış anlaşması törenine, cumhurbaşkanı adayları, parti başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İktidardaki Yeni Yurtsever Parti (NPP) adayı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, anlaşmayı imzalamadan önce, işlerini ülke yasalarına saygılı şekilde yürüteceklerini taahhüt etti.

Ülkede barışçıl bir seçimin dilendiğini belirten Bawumia, "Biz, liderlerin ve takipçilerimizin barış anlaşmasına sadık kalacağına dair umut doluyum." dedi.

Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresinden (NDC) eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ise barışı teşvik etmek için tüm paydaşlarla işbirliği yapacaklarını vurguladı.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Gana'da, seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için 13 aday yarışacak.

Ülkede 7 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerde 18,7 milyondan fazla kişinin oy kullanması bekleniyor.