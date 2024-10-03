Gana'da Yasadışı Madenciliğe Protesto

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Afrika kıtasının altın zengini ülkelerinden Gana'da artan yasa dışı altın madenciliğin doğaya zarar verdiği gerekçesiyle protesto düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede "Galamsey" olarak bilinen yasa dışı madenciliğin doğaya verdiği zararı protesto etmek için çok sayıda kişi ülkenin başkenti Akra'da topladı.

Protestocular, "Liderler, bizi hayal kırıklığına uğrattınız", "Galamsey'e son verin", "Su kaynaklarımız kirleniyor", "Geleceğimiz ve sağlığımız çok önemli", "Su değil ölüm içiyoruz ve bizi kurtaracak kimse yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümete ülkede artan yasa dışı madenciliğe son vermesi için çağrı yapan protestocular, ayrıca bir önceki protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Protestoya katılan Avukat Nobel Amedewu, yaptığı açıklamada, yasa dışı madenciliğin ülkede yol açtığı tahribatın hayal gücünün ötesinde olduğunu belirterek, "Daha kötüsünün başımıza gelmesini bekleyemeyiz." dedi.

Amedewu, protestoların üç gün süreceğini, hükümetin yasa dışı madenciliğe karşı acil müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.