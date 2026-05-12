Gana, Güney Afrika'dan 300 Vatandaşını Tahliye Edecek
Gana, Güney Afrika'dan 300 Vatandaşını Tahliye Edecek

12.05.2026 22:20
Gana hükümetinin, Güney Afrika'daki yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle 300 vatandaşını tahliye edeceği bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından Güney Afrika'daki 300 Ganalının derhal tahliye edilmesi için başkanlık onayı verildiğini duyurdu.

Ablakwa, tahliye edilecek kişilerin daha önce Dışişleri Bakanlığının çağrısına uyarak Pretoria'daki Gana Yüksek Komiserliğine kayıt yaptırdığını belirtti.

Güney Afrika'da son dönemde artan yabancı düşmanı saldırılar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Ablakwa, hükümetin yurt içinde ve dışında yaşayan tüm Ganalıların refahını korumaya devam edeceğini kaydetti.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Gana Dışişleri Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, hükümetin, 24-27 Haziran'da Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenecek AfB 8. Yarıyıl Koordinasyon Toplantısı'nda Güney Afrika'daki olayların ele alınması için resmi başvuruda bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

