Gannuşi'nin Sağlık Durumu Açıklığa Kavuşmadı - Son Dakika
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Gannuşi'nin Sağlık Durumu Açıklığa Kavuşmadı

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Tunus Adalet Bakanlığı, Gannuşi'nin sağlık durumuna dair iddiaları yalanladı, ziyaret engeli olduğunu belirtti.

TUNUS (AA) – Tunus Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevleri ve Islah Kurumu, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve ailesi ile avukatlarının kendisini ziyaret etmesinin engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Cezaevleri ve Islah Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede etkisini sürdüren olağanüstü sıcak hava koşulları nedeniyle cezaevlerinde barınma koşulları ve sağlık hizmetleri bakımından gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı mahkumların sağlık durumunun kötüleştiği, aileleri ve avukatlarının ziyaretlerinden mahrum bırakıldığı yönünde dolaşıma sokulan iddiaları yalanlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cezaevlerinde bulunan tüm hükümlü ve tutukluların yürürlükteki mevzuat uyarınca cezaevi doktorları ve sağlık personeli tarafından sağlık hizmeti aldığı vurgulanan açıklamada, "Gerektiğinde kamu hastanelerinin acil servislerine sevk edilerek gerekli tedavileri sağlanmaktadır. Ziyaretler de yasal prosedürler ve yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve ailesinin kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği yönündeki haberlerin ardından yayımlandı.

Gannuşi'nin avukatlarından Muhtar el-Cemai, dün AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun elvermesi üzerine yalnızca bir avukatın kendisini ziyaret etmesine ve sağlık durumunu kontrol etmesine izin verildi." demişti.

Cemai, Gannuşi'nin 11 günü aşkın süredir hastanede bulunduğunu belirterek, "Gannuşi daha önce sağlık sorunları nedeniyle iki gün cezaevinde, bir gün hastanede kalıyordu. Ancak son günlerde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine askeri hastaneye sevk edildi ve burada daha uzun süre tedavi gördü." diye konuşmuştu.

Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamada da sağlık durumunun derhal açıklanması ve avukatları ile ailesinin gecikmeksizin kendisini ziyaret etmesine izin verilmesi istenmişti.

Açıklamada, "11 gündür avukatları ve ailesinden hiç kimse Gannuşi'yi ziyaret edemedi veya kendisiyle iletişim kuramadı. Nerede bulunduğuna ve sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı." ifadeleri kullanılmıştı.

Gannuşi'nin yaşı ve sağlık durumu dikkate alındığında bu durumun kendisine yönelik kötü muamelenin yeni bir halkasını oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, avukatları ve ailesiyle görüşme ile uygun sağlık hizmeti alma gibi temel haklarının ihlal edildiği belirtilmişti.

Uluslararası Af Örgütünden 24 Temmuz'da yapılan çağrıda, Tunuslu yetkililerden özellikle yaşlı, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli mahkumları sıcak hava dalgasının etkilerinden korumak için ilave tedbirler alınması istenmişti.

Tunus İnsan Hakları Ligi (LTDH), 26 Temmuz'da Gabes Cezaevi'nde 2 mahkumun yaşamını yitirmesinin ardından cezaevlerindeki aşırı sıcaklar ve tutukluların tutulma koşullarına ilişkin bağımsız soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. LTDH, cezaevlerindeki aşırı doluluk ve yüksek sıcaklıkların mahkumların yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gannuşi'nin Sağlık Durumu Açıklığa Kavuşmadı - Son Dakika

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