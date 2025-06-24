Garcia'nın Serbest Kalması İmkansız - Son Dakika
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Garcia'nın Serbest Kalması İmkansız

24.06.2025 10:50
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ABD, El Salvadorlu Kilmar Abrego Garcia'nın asla serbest kalmayacağını açıkladı.

ABD yönetimi, yanlışlıkla sınır dışı edilen ve hakkındaki bazı iddialardan yargılanmak üzere ABD'ye tekrar getirilen El Salvadorlu Kilmar Abrego Garcia'nın "Amerikan topraklarında asla serbest kalmayacağını" açıkladı.

Yanlışlıkla El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra haziran ayının başında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere yeniden ABD'ye getirilen Garcia hakkında ABD Adalet Bakanlığının açtığı dava devam ediyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Sözcüsü Tricia McLaughlin, X hesabından yaptığı açıklamada, Garcia'nın "tehlikeli bir suçlu ve yasa dışı bir göçmen" olduğunu savunarak "(Garcia) Amerikan topraklarında asla serbest kalmayacak. Bunu aylardır söylüyoruz ve bu durum hala geçerli." ifadelerini kullandı.

ABD basınındaki haberlere göre, davaya bakan yargıç Barbara Holmes, yönetimin, Garcia'ya yönelttiği "insan kaçakçılığı ya da adaleti engellemeye çalışma" gibi suçlamaları kanıtlayamadığını belirtmişti.

Holmes, Garcia'nın tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmişti.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, El Salvador, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garcia'nın Serbest Kalması İmkansız - Son Dakika

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