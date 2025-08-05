Gareth Ward'ın İhracı Erteleniyor

Avustralya'da tecavüz suçundan hüküm giyen milletvekili Gareth Ward'ın, New South Wales (NSW) eyalet parlamentosundan ihracına ilişkin oylama mahkeme kararıyla ertelendi.

9News sitesinin haberine göre, NSW parlamentosu, Ward'ın 2013-2015 yıllarında 18 ve 24 yaşlarındaki iki erkeğe cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulunması üzerine harekete geçti.

NSW parlamentosu, suçlu bulunmasına rağmen istifa etmeyi reddeden 44 yaşındaki Ward'ın görevden alınması için oylama yapma kararı aldı.

Öte yandan cezaevindeki Ward'ın avukatları Yüksek Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alarak oylamanın yapılmasını engelledi.

NSW Eyaleti Başbakanı Chris Minns, cinsel suçlardan hüküm giymiş ve hapiste olan birinin parlamento üyesi olarak kalmaya ve maaş almaya devam etmesinin akıl almaz bir durum olduğunu söyledi.

Avustralya'da hakkında dava açılan milletvekilleri, temyiz süreci tamamlanana kadar görevden alınamıyor. Bu nedenle Ward'ın davası sonuçlanana dek mecliste kalması mümkün. Ancak davanın yıllar sürebileceği değerlendiriliyor.