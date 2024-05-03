Garzan Çay'ı üzerinde yöresel sallarla tur düzenlendi - Son Dakika
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Garzan Çay'ı üzerinde yöresel sallarla tur düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan Garzan Çayı üzerinde yöresel sallarla düzenlenen tekne turu ile muhteşem doğa arasında gezinti yapıldı. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, turizmi canlandırmak için daha büyük teknelerle gezi planlamaları yapılması ve rafting sporu için çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti.

03.05.2024 19:12
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Garzan Çay'ı üzerinde yöresel sallarla tur düzenlendi

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde yüksek dağlar arasında bulunan Garzan Çayında yöresel yöntemler ile yapılan sallarla muhteşem doğa arasında çay üzerinde tur düzenlendi.

Kozluk ilçesinde bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Akçakışla ve Yenidoğan köyleri arasında yer alan Garzan Çayı üzerinde yöresel sallarla düzenlenen tekne turu ile gezintiye katılan vatandaşlar, muhteşem doğa arasında kuş cıvıltıları sesi eşliğinde berrak su üzerinde yaklaşık 7 kilometre alanda gezintiye katılarak hoş vakit geçirdi.

Tura ev sahipliği yapan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Garzan Çay'ı üzerinde turizmi canlandıracak faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, daha büyük tur tekneleriyle gezi planlamaları yapılması hususunda kurum amirleri, köy muhtarları ile görüşmeler ve planlamalarda bulunduklarını söyledi. Kaymakam Güngör, tekne turu faaliyetlerinin bölge turizmine getireceği katkılarla ilgili çalışmalar yapılmasını ve baraj gövdesi dışında kalan çay üzerinde bot ve kanolarla rafting sporu yapılması yönünde çalışmalara başlanması için de planlama yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Çay, Turizm, Güncel, Son Dakika

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